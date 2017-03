Hommage aux éducatrices de Saint-Léonard

Profitant de la tenue de la Journée internationale de la femme, le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr a rendu hommage aux éducatrices de la région Grande-Rivière lors d’un gala présenté mercredi soir, à l’église Saint-Léonard-Ville.

Plus de 150 éducatrices, toujours actives ou qui l’ont été au cours des 100 dernières années, ont ainsi eu droit à un hommage bien senti dans le cadre du banquet annuel qui est organisé par l’organisme depuis près d’une vingtaine d’années.

«L’école Grande-Rivière est une ruche débordante d’énergie, de rêves et de réalisations, incluant les écoles qui lui ont précédé et qui ont porté d’autres noms», a indiqué Huguette Plourde, la présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr.

«Ces femmes éducatrices nous stimulent par leur passion, leur amour pour les enfants et leur intérêt à la réussite», a ajouté la présidente de l’organisme, fière de souligner le fait que le thème du gala soulignant la Journée internationale de la femme diffère toujours d’une année à l’autre.

Devant les convives, Huguette Plourde a tenu à brosser un bref historique de l’histoire de l’éducation publique dans la région de Saint-Léonard, dont l’existence remonterait aussi loin que l’année 1859. Une dizaine d’années plus tard, la paroisse comptait déjà pas moins de 17 écoles.

En 2017, la région de Saint-Léonard ne compte plus qu’une seule école sur son territoire.

Un hommage spécial a été rendu lors du gala à Soeur Lucille Lemay qui, à 98 ans, est l’enseignante la plus âgée, toujours vivante, ayant oeuvré à Saint-Léonard.

La secrétaire Carol Bell Michaud, qui cumule 42 années de services actifs, de même que Chantal Akerley et Lise Michaud Martin,respectivement directrice-adjointe et directrice de l’école Grande-Rivière, ont également eu droit à de nombreux applaudissements.