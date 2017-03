Mort de Michel Vienneau: l’avocat d’un policier rejette l’idée d’un procès

T.J. Burke, l’avocat d’un des policiers impliqués dans la mort de Michel Vienneau, affirme que ce serait presque du jamais vu qu’une pétition ou la volonté de la famille force la tenue d’un procès, une fois que des accusés ont été blanchis.

Dans sa décision du 24 février, la juge Anne Dugas-Horsman a retiré toutes les accusations – dont la plus grave était celle d’homicide involontaire – contre les deux policiers de Bathurst, à l’issue de leur enquête préliminaire.

Elle a conclu que le procureur de la Couronne a échoué à démontrer que les gendarmes Mathieu Boudreau et Patrick Bulger ont commis un acte injustifié.

Des amis de Michel Vienneau ont néanmoins lancé une pétition en ligne pour qu’ils soient renvoyés en procès. Elle comptait plus de 840 signataires en l’espace de quatre jours.

Les proches de la victime ont adressé le même souhait au procureur général.

Une disposition du Code criminel permet de renvoyer directement une affaire pour procès, même s’il n’y a pas eu enquête préliminaire ou encore si l’accusé a été disculpé à la fin de cette étape.

La demande du procureur de la Couronne responsable du dossier est transmise au Service des poursuites publiques. En cas de recommandation favorable, elle atterrit sur le bureau du procureur général ou du sous-procureur général, qui décide s’il est approprié d’accéder à la requête.

«Nicolas Vienneau (le frère de la victime) est très malheureux de la situation, mais une pétition ou une demande pour forcer la main du procureur général n’est pas une issue. Ce serait extrêmement inhabituel qu’un procureur général donne son accord pour un acte d’accusation direct quand une juge est arrivée à sa conclusion selon les témoignages et les faits qui lui ont été présentés. Nous vivons dans un système où des experts examinent les preuves et les faits et la juge dans ce cas est l’experte», énonce T.J. Burke, l’avocat de Mathieu Boudreau.

Me Burke parle en connaissance de cause, puisqu’il a été procureur général sous le gouvernement de Shawn Graham, de 2006 à 2009.

«Pendant cette période, il n’y a jamais eu la mise en accusation directe (preferred indictment) d’un individu. En fait, il ne me vient pas en tête un dossier, dans les temps modernes, où la famille d’une victime, n’aimant pas le résultat d’une affaire, a été capable de mettre de la pression sur le procureur général provincial pour obliger la tenue d’un procès.»

Deux critères doivent obligatoirement être satisfaits dans cette procédure, soit une probabilité raisonnable de condamnation et l’intérêt public.

«Imaginez si chaque fois que quelqu’un n’est pas d’accord avec un jugement, il court dans le bureau du procureur général pour demander le renvoi en procès. Il doit y avoir des circonstances très particulières et je ne pense pas qu’elles soient présentes là. Et c’est la Couronne qui doit déterminer ce qu’elle veut faire», prévient Me Burke.

Un porte-parole du cabinet du procureur général a fait savoir à l’Acadie Nouvelle que cette affaire était sous révision par une branche du bureau qui est dissociée.

«Les prises de décision du Service des poursuites publiques reposent sur la loi et sur les preuves et sont complètement indépendantes du gouvernement. [Ce service] étudie présentement le dossier. Une décision sera prise aussi rapidement que possible considérant le fait qu’il y a beaucoup d’intérêt public par rapport à ce dossier», a indiqué Marc André Chiasson.

La Couronne peut aussi choisir d’interjeter appel de la décision de la juge Dugas-Horsman. Elle a 30 jours pour le faire.

Le drame est survenu il y a deux ans. Les agents de police s’étaient rendus à la gare de VIA Rail de Bathurst pour intercepter Michel Vienneau, un homme d’affaires de Tracadie, et sa compagne Annick Basque. Un tuyau anonyme à Échec au crime faisait état que le couple aurait, à son retour de Montréal en train, un chargement de drogues.

Une enquête indépendante menée par la GRC de la Nouvelle-Écosse a toutefois conclu que la victime, âgée de 51 ans, n’était pas liée à une quelconque activité criminelle.

Le gendarme Boudreau a hâte de reprendre du service

Me T.J. Burke indique que son client regarde vers l’avenir, avec l’intention de reprendre les rangs de la Force policière de Bathurst.

«M. Boudreau (Mathieu) prépare sa vie pour retourner comme policier et faire ce qu’il aime, c’est-à-dire de protéger le public à Bathurst et être au service des gens dans sa communauté.»

Toutefois, son retour au travail et celui de son collègue Patrick Bulger feront l’objet d’une révision à l’interne qui pourrait s’étirer, a déjà prévenu le chef de police.

Par ailleurs, le frère de M. Vienneau a écrit au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour contester le fait que l’identité de la personne qui a donné de faux renseignements à Échec au crime soit protégée.

«Il est important de préciser que le ministère de la Justice et sécurité publique n’a aucune implication dans une enquête policière, et nous ne possédons aucune information sur une enquête policière», a signifié Elaine Bell, la directrice des communications.

Les proches auraient voulu obtenir des réponses aux nombreuses zones d’ombre ayant mené à la mort de M. Vienneau, lors d’un procès criminel.

«Si la famille cherche la vérité, il y a une procédure entière qui a commencé, par le biais des poursuites au civil. Ces poursuites vont établir les faits et les preuves, comme un procès pénal. C’est une procédure similaire. Il y aura une décision. Ils vont probablement même obtenir plus de réponses, plus de preuves, plus de documents dans une cause civile que criminelle», soutient l’avocat du gendarme Boudreau.

La famille et la compagne de M. Vienneau, ont effectivement déposé des poursuites civiles, séparées, contre les deux agents et leur employeur, la Ville de Bathurst.