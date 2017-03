Nouveau pont à Grand-Sault: la fin d’un «martyre»

Des résidants comme Héliodore Côté se sentent isolés du reste de la municipalité de Grand-Sault et disent devoir effectuer de longs détours depuis la disparition du pont numéro 2 de la rivière Little River. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure procédera dès ce printemps au remplacement du pont numéro 2 qui surplombe la rivière Little River.

Le pont sera installé sur le chemin Beaulieu Mill, à Grand-Sault.

Il remplacera l’ancien pont qui a été fermé à la circulation en septembre 2016 et démantelé après qu’une inspection eu révélé des problèmes relatifs à la structure.

Ce démantèlement avait eu pour effet d’isoler plusieurs résidents du secteur qui se sont ainsi retrouvés privés d’un accès rapide vers le centre-ville de Grand-Sault ou encore à l’autoroute en direction de Fredericton.

«Depuis l’automne, je dois circuler environ 15 minutes pour me rendre à mon commerce, alors que ça prenait habituellement moins de 5 minutes lorsqu’il y avait le pont», illustre Héliodore Côté, un résident de Grand-Sault qui habite tout près du pont numéro 2.

Le pont qui sera bientôt installé sera de type modulaire, ce qui fait en sorte qu’il peut être rapidement expédié et assemblé.

De fait, les résidants de l’endroit devraient être en mesure d’emprunter le nouveau pont dès le début de la saison estivale.

«C’est une bonne nouvelle, le nouveau pont sera sans doute plus solide que l’ancien. Ça fait quand même six mois qu’on doit faire un long détour, c’est un martyre pour une soixantaine de familles», a indiqué le commerçant et ancien politicien à l’Acadie Nouvelle.

«Par contre, le pont aurait pu être réparé et reconditionné pour quelques dizaines de milliers de dollars seulement et servir durant 10 ans ou peut-être même 20 ans. Il n’était pas si endommagé que ça…», ajoute Héliodore Côté.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a indiqué vouloir investir plus de 76 millions $ dans les ponts de la province en 2017.

L’investissement dans le pont no 2 de la rivière Little River fait partie des investissements de plus de neuf millions de dollars que prévoit le budget d’immobilisations de cette année pour améliorer les routes et les ponts dans le nord-ouest de la province.