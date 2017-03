Nouvel aréna à Richibucto: l’impatience des résidants tire à sa fin

Une annonce de financement de l’aréna de Richibucto pourrait avoir lieu «plus tôt que plus tard», selon le maire Roger Doiron. Les meneurs du projet visent toujours un début des constructions au printemps 2017 et une ouverture à l’automne 2018.

Plus de sept ans se sont écoulés depuis l’incendie qui a rasé l’aréna J.-Charles-Daigle. Malgré cela, les résidants de Richibucto et des environs ne se sont jamais habitués à la vie sans aréna à Richibucto.

En se promenant dans la communauté, le maire Roger Doiron se fait souvent arrêter par des citoyens qui veulent savoir quand un nouvel aréna sera construit.

«Les gens m’en parlent régulièrement. Ils me demandent quand ça va arriver. Ils me disent qu’ils ont hâte que ça arrive. Il y a vraiment un engouement. Il y a un besoin; je dirais même une nécessité.»

L’impatience des résidants tire vraisemblablement à sa fin. À la fin février, le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, a laissé entendre à l’Acadie Nouvelle que le cabinet du premier ministre Gallant s’apprêtait à entériner une politique traitant du financement des arénas.

Selon le maire de Richibucto, les résidants ont raison d’être optimistes.

«On peut dire qu’on est le plus près qu’on n’a jamais été de la réalisation d’un projet comme celui-ci.»

«Après des contacts auprès des représentants gouvernementaux, on nous dit que ça (des annonces de financement) devrait se faire plus tôt que plus tard.»

Roger Doiron espère qu’une annonce aura lieu avant la fin du mois. Cela permettrait aux meneurs du projet d’atteindre leur objectif de lancer un appel d’offres le 15 avril.

La construction d’un centre multifonctionnel comprenant une patinoire intérieure, une piste de marche et une salle d’exercices pourrait commencer ce printemps. La structure de l’édifice pourrait être installée à l’automne et, si tout se déroule comme prévu, les installations pourraient être fonctionnelles à l’automne 2018.

«On veut vraiment faire un centre multifonctionnel à plusieurs services, une infrastructure qui sera ouverte 12 mois par année.»

Les gouvernements provincial et fédéral doivent financer chacun un tiers du projet. La part restante sera couverte par une campagne de financement communautaire (1,5 million $), la politique d’assurance du vieil aréna (1,4 million $) et le budget de la ville (400 000$). De plus, les frais d’exploitation seront couverts par neuf DSL ainsi que par deux villages situés près de Richibucto.

Pour plus d’information sur le projet de reconstruction de l’aréna de Richibucto: http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/11/24/villages-dsl-de-kent-nord-prets-a-payer-plus-reconstruire-larena-de-richibucto/