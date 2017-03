Plus que quelques jours avant le retrait obligatoire des cabanes

Il ne reste que quelques jours seulement aux amateurs de pêche sur glace pour procéder à l’enlèvement de leur abri sur les différentes cours d’eau de la province.

Les dates limites pour l’enlèvement des abris varient selon qu’ils se trouvent au sud (13 mars) ou au nord (20 mars) de la province. Cette mesure, dictée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, vise à éviter la pollution des plans d’eau et que ces abris ne soient abandonnés ou que leur propriétaires ne soient surpris par la débâcle printanière.

Bien que la glace de la Baie des Chaleurs soit encore suffisamment épaisse pour supporter le poids de sa cabane encore une bonne semaine – et cela en dépit du temps doux et de la pluie des derniers jours –, Charles Pelletier a tout de même préféré la retirer.

L’homme de Dundee avait installé sa cabane de pêche à l’éperlan non loin de chez lui, soit directement sur la Baie des Chaleurs, à la hauteur de Dalhousie Junction. Il a profité de la température douce de jeudi pour la retirer.

«J’aurais pu la laisser sur place encore un moment, car je dirais qu’il y a encore une dizaine de pouces de glace. Toutefois, la saison de l’éperlan tire à sa fin. On ne capture plus beaucoup de poisson rendu au début mars. De plus, leur goût se modifie à cette période et ils sont moins bons à manger. En fait, il ne reste qu’un peu plus d’une semaine, il aurait fallu l’enlever tôt ou tard, alors aussi bien le faire maintenant», indique le pêcheur.

De fait, les contrevenants qui laissent leur abri sur la glace après les dates limites indiquées par le ministère s’exposent à des pénalités plutôt salées.

«Les gens qui ont mis des cabanes sur la glace avaient l’obligation de les identifier avec leur nom et leurs coordonnées», explique Marc-André Chiasson, responsable des communications au sein du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

«Après la date limite du retrait des cabanes, il va y avoir des agents de notre ministère qui vont effectuer des inspections. Et si les gens ont laissé des déchets ou leur cabane derrière, il y aura des conséquences. On parle d’amendes pouvant atteindre les 600$», ajoute-t-il.

Sinon comment a été la pêche cette saison dans la baie?

«Je ne sais pas pour les autres endroits au Restigouche, mais ici, la pêche a été très bonne. On avait vraiment un bon ‘’spot’’», raconte M. Pelletier.

«Ça fait longtemps que je pêche, mais c’est la première année que j’ai ma propre cabane, que je partage avec mon beau-frère (Pierre-Luc Parent) et mon beau-père (Martin Levesque). On l’a construite ensemble et on en a bien profité cet hiver. On venait ici régulièrement, environ quatre à cinq fois par semaine» ajoute-t-il.

«Ce qui était intéressant aussi, c’était de faire de l’endroit un lieu familial. On a amené nos enfants à quelques reprises, en prenant bien soin de les attacher – par mesure de sécurité – afin qu’ils ne tombent dans un trou. On a eu bien du plaisir», indique pour sa part Pierre-Luc Parent.