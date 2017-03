Un vaste réseau de voleurs de voitures de luxe opérait au N.-B.

Les policiers ont procédé à de nombreuses arrestations, mercredi, dans le but de neutraliser un réseau de voleurs de cargaisons et de véhicules de luxe frappant non seulement au Québec, mais aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

En tout, 16 suspects ont été épinglés, 15 hommes et une femme. La plupart d’entre eux sont bien connus des forces de l’ordre.

Les individus, qui sont âgés de 20 à 56 ans, doivent comparaître au palais de justice de Québec jeudi. Ils pourraient y faire face à diverses accusations allant du vol au complot en passant par le recel.

Certains d’entre eux pourraient également avoir trempé dans le trafic de stupéfiants.

Pour accumuler des preuves contre les suspects, des perquisitions ont été lancées à Saint-Georges, à Saint-Liboire, à Saint-Zotique et à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, au Québec, ainsi qu’à Memramcook, au Nouveau-Brunswick.

Ces arrestations et ces saisies s’inscrivent dans le cadre d’une vaste opération ayant été lancée en juin 2016.

À ce jour, les policiers qui y ont participé sont parvenus à résoudre tout près de 80 dossiers et ils ont réussi à récupérer ou à saisir des biens dont la valeur totale dépasse les 3 millions $.

Des membres de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada se sont joints à l’opération.