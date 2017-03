Le «non» craint une prise de contrôle de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël

Philippe Tisseuil s'oppose au projet de regroupement sur les îles Lamèque et Miscou. - Acadie Nouvelle: David Caron

Le regroupement proposé dans la région des îles Lamèque et Miscou en est maintenant à sa dernière ligne droite. Le projet fait cependant face à de l’opposition. Les partisans du «non» s’organisent afin de faire obstacle à la création d’une nouvelle communauté rurale.

Les citoyens des municipalités de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et de dix districts de services locaux, soit Cap-Bateau, Petite-Lamèque, Pigeon-Hill, paroisse de Ste-Cécile, Haut-Lamèque, paroisse de Shippagan, Miscou, Pointe-Canot, Coteau-Road et Pointe-Alexandre, ont été invités à participer à des rencontres publiques dans différentes localités entre le 13 février et le 1er mars.

L’objectif était de présenter à la population l’étude de faisabilité en vue du plébiscite qui se tiendra en mai 2017, indique Bernard Noël, résidant de Haut-Lamèque et président de Deux îles, une communauté, l’organisme qui fait promotion du regroupement.

«Dans l’ensemble, ça s’est bien passé. Des gens nous ont fait part de leurs préoccupations. Nous avons répondu à leurs questions au meilleur de nos connaissances. Maintenant, les gens ont l’information et ils vont pouvoir prendre une décision éclairée.»

Philippe Tisseuil, de Petite-Rivière-de-l’Île (dans la paroisse de Ste-Cécile), a assisté à plusieurs de ces rencontres. Il est membre du comité du Non. M. Tisseuil n’a pas toujours été contre la démarche entreprise par Deux îles, une communauté.

«Au départ, je n’étais pas fondamentalement contre ce projet. Bien qu’on vive bien dans les DSL, je me disais, pourquoi pas se regrouper si ça nous donne plus de pouvoir et de capacité de s’organiser? Si ça peut nous donner des opportunités de développer le tourisme ou quoi que ce soit… pourquoi pas?», dit l’homme originaire de la France.

Avec le temps, le doute s’est toutefois installé et M.Tisseuil a commencé à remettre en question plusieurs éléments du projet.

Par exemple, les données du plus récent recensement démontrent que la population totale des anciens DSL est plus élevée que celle de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël fait-il remarquer.

La nouvelle entité permettrait à l’ancienne Ville de Lamèque de compter sur deux sièges à la table du conseil municipal. Deux autres sièges seraient attribués au Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, le DSL de Haut-Lamèque et une partie de la Paroisse Shippagan. La population totale de ces communautés s’élève à environ 2464 personnes. Quatre sièges seraient réservés aux anciens DSL, qui comptent une population de 3291 habitants. Un poste est réservé pour le/la maire, qui peut provenir de n’importe où dans la municipalité.

«Nous pensons que la Ville de Lamèque et le Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ne font ni plus ni moins une prise de contrôle du territoire des îles Lamèque et Miscou. Nous avons prouvé avec les chiffres fournis par les partisans du regroupement que les DSL vont être les grands perdants de cette illusoire future municipalité», lance-t-il.

La date du plébiscite, le 15 mai 2017, est aussi remise en question par les opposants.

«Ils tiennent le vote pendant la saison de pêche. Des hommes de ponts sont sur les crabiers, les gens travaillent dans les usines.. Comment vont-ils faire pour voter le jour du plébiscite?»

Le projet de regroupement sur les îles Lamèque et Miscou est en marche depuis 2013. Plusieurs étapes ont été franchies depuis ce temps. Des premières rencontres publiques ont été tenues à l’été 2016 et le vote devait avoir lieu quelques mois plus tard, en octobre. Il a été reporté pour permettre à la population de prendre connaissance des détails du regroupement.

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est dit prêt à accorder un appui financier supplémentaire de 280 344$ aux DSL des îles Lamèque et Miscou, à condition qu’une majorité d’entre eux appuient le projet de regroupement municipal. L’argent serait tiré du Fonds de la taxe sur l’essence. L’argent permet de financer des projets de construction et de réparation d’infrastructure. Actuellement, ces fonds sont versés seulement aux municipalités de la province.