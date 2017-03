Une vision d’avenir pour l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte

L’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte, qui n’accueillera plus d’élèves après juin, pourrait conserver son caractère de lieu d’apprentissage, mais dans un format communautaire.

Un comité provisoire, composé de six personnes, a été formé à l’issue d’une rencontre pour détailler un projet de regroupement communautaire et recueillir de nouvelles idées.

Une cinquantaine de personnes de toute la région étaient présentes à cette session qui s’est tenue dans l’établissement scolaire, mercredi soir.

Tout est parti de la construction d’une chaloupe par Euclide Chiasson et Jean-Baptiste Roy, cet hiver.

«J’avais fait venir le plan de la France. Trois ou quatre pages décrivaient le projet d’un menuisier qui avait enseigné à des jeunes décrocheurs de Dieppe (la ville française), la construction du bateau. À partir de cette expérience très positive, la Ville de Dieppe les a envoyés en Angleterre pour visiter un groupe de jeunes qui travaillaient sur un autre projet», relate M. Chiasson.

L’idée est donc que des bénévoles partagent leur savoir-faire avec d’autres. Ceux-ci payeraient en contrepartie une cotisation pour couvrir les dépenses de l’établissement.

«Un club d’ébénisterie, tout équipé, serait un des volets dans l’édifice. Il pourrait y avoir un club sportif ou artistique. Tous les espaces auraient une vocation, mais toujours de formation, transmission de connaissances intergénérationnelles et pour les métiers non traditionnels comme les couvreurs de planchers. Il y a des gens plus âgés qui ont l’expertise et des plus jeunes qui aimeraient apprendre, donc il s’agit de les mettre ensemble. Et nous ne faisons pas de compétition avec le collège, parce que c’est du non formel», précise M. Chiasson.

«Nous pourrions aller un peu plus loin, parce qu’il y a des personnes qui ont une facilité à construire des meubles, mais elles n’ont pas d’emplacement, parce qu’elles vivent en appartement. Nous pourrions leur louer des locaux, à côté de l’espace menuiserie. Ce serait une façon pour elles de sentir qu’elles appartiennent encore à la communauté», a avancé Jean-Baptiste Roy.

Le maire de Pointe-Verte appuie sans réserve cette initiative, d’autant plus que la formule serait régionale.

«C’est en travaillant avec les autres communautés que nous pouvons réussir. Le projet a une vision régionale, donc ça regarde bien pour l’avenir. Nous espérons qu’il va aboutir à une infrastructure financièrement autonome, même si ce n’est pas dans les premières années. De plus, ça va aider les finances de la municipalité, parce que c’est certain qu’une école fermée diminue nos revenus de taxation», a commenté Normand Doiron.

L’École Séjour-Jeunesse a été construite en 1953. Elle a été agrandie dans les années 1970, puis en 1991 avec l’addition du gymnase. L’édifice totalise environ 27 000 pieds carrés. Elle accueille 36 élèves, de la maternelle à la 8e année.