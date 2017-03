Une autre tempête de neige

Environnement Canada prévoit une tempête de neige mardi soir sur la majeure partie de la province.

«Une intense dépression se dirigera vers les Maritimes», selon l’agence gouvernementale. On prévoit de la neige, de la poudrerie et des vents violents à compter de mardi soir et jusqu’à mercredi. La neige pourrait se changer en pluie mercredi dans les secteurs les plus au sud de la province. Il est trop tôt pour prévoir avec exactitude l’accumulation de neige, mais les quantités devraient dépasser 15 centimètres sur la majeure partie de la province.