Un autre Néo-Brunswickois brille à La Voix

Un autre chanteur du Nouveau-Brunswick a obtenu son laissez-passer à l’occasion de la dernière ronde des auditions à l’aveugle de La Voix.

Andy Bastarache, de Moncton, a touché Isabelle Boulay dès les premières notes et a donné des frissons à toute la foule.

«T’es mon coup de foudre! Je ne peux plus vivre sans ta voix ni sans toi», a déclaré Isabelle Boulay.

Le passionné de musique de Moncton a cependant choisi Marc Dupré comme coach et a, du même coup, complété son équipe de 12 chanteurs.

«C’est un dream come true», a laissé échapper celui qui venait d’interpréter la chanson Tennessee Whiskey et avait eu droit à une ovation de la foule et des coachs.