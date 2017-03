La population de phoques gris est hors contrôle

Le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit prendre des mesures draconiennes afin de contrôler la population de phoques gris, affirment des chasseurs. Sans prédateur naturels, le mammifère carnivore dévaste les stocks de nombreuses espèces pêchées commercialement.

La population de phoques gris a explosé au cours des 50 dernières années. Évalués à un peu plus de 7000 dans les années 1960, ils ont atteint 424 300 individus en 2014.

La croissance de population de l’espèce – qui peut mesurer jusqu’à 2,3 mètres (7pi 7po) et peser 350kg (770 lbs) – a un grave impact sur plusieurs poissons et crustacés. Selon le ministère des Pêches et des Océans, un seul phoque peut consommer deux tonnes de proies par année.

Il se nourrit d’une variété de poissons, dont la morue, la merluche blanche, les poissons plats et le hareng, en plus de la raie, de la pieuvre et du homard. Des recherches ont prouvé que le phoque gris constitue un obstacle majeur au rétablissement de la morue dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

«La prédation par les phoques gris peut représenter jusqu’à 50% de [la] mortalité naturelle (de la morue de plus grande taille), ce qui fait de cette espèce un important facteur limitant le rétablissement de ce stock de morue.»

Le MPO n’arrive cependant pas à contrôler la population du phoque gris. L’an dernier, seulement 1398 bêtes ont été abattues. Il y avait un quota de 60 000.

Gilles Thériault, directeur de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, estime que même une déréglementation complète de la chasse au phoque gris n’arriverait pas à corriger le problème.

«Même si on pouvait faire ce qu’on veut, je ne suis pas certain qu’on pourrait contrôler les troupeaux. Le fin mot de l’histoire, c’est que le dommage que le phoque gris est en train de causer à l’écosystème, particulièrement dans le sud du golfe, ne va aller qu’en augmentant.»

La majorité des chasseurs de phoque du golfe du Saint-Laurent récoltent le phoque du Groenland. Plus petite et plus docile que le phoque gris, l’espèce se rend sur des bancs de glace afin d’accoucher et d’élever ses petits jusqu’à ce qu’ils soient prêts à nager. Le phoque gris, lui, se rend sur les côtes.

«Le problème, c’est que les terres appartiennent toutes à quelqu’un. La plus grosse population (le phoque gris) est sur l’Île-de-Sable, mais c’est un parc national. On a une grosse population à l’Île Brion, mais c’est une réserve écologique. C’est un animal intelligent, donc il va où il ne va pas se faire déranger.»

En plus des défis de la chasse, la mauvaise presse de groupes activistes entourant la chasse au phoque dans la dernière décennie a découragé la nouvelle génération à se lancer dans le métier. Selon M. Thériault, il y a une fausse perception que la demande de la viande et de la peau du mammifère sont à la baisse.

«Regardez les marchés pour la viande animale à travers la planète. C’est un marché en expansion de façon astronomique. Surtout quand on parle d’une viande de qualité, free-range (en liberté) et organique.»

«Même la fourrure se porte bien. Le monde pense qu’il n’y a plus personne qui porte de la fourrure. Mais il y en a plus que jamais. Avant, on parlait de gens qui portaient de grands manteaux de 4000$ ou 5000$, mais aujourd’hui, on parle plutôt de tuques, de mitaines et de bordures de vêtements.»

En 2010, l’Europe a imposé un embargo sur les produits du phoque. Le Canada a interjeté devant l’Organisation mondiale du commerce. L’organisme a rejeté l’appel en 2014.

«La demande continue d’être là. On a enlevé le droit fondamental des Européens à choisir. Ça n’a jamais été bien soutenu dans les médias, mais c’est vraiment ce qui s’est passé.»

La question du phoque pourrait être chaudement discutée lors de la prochaine réunion du comité consultatif sur les poissons de fonds du ministère des Pêches et des Océans.

La chasse au phoque du Groenland se déroule habituellement de la fin mars au début mai. Le phoque gris est habituellement chassé plus tôt dans l’année.

Joey LeBouthillier, chasseur de phoques, et Robert LeBouthillier, capitaine du Lady Maggie II (de g. à dr.). Robert LeBouthillier, capitaine du Lady Maggie II, et Joey LeBouthillier, chasseur de phoques (de g. à dr.). Robert LeBouthillier, capitaine du Lady Maggie II, et Joey LeBouthillier, chasseur de phoques (de g. à dr.).

Chasse au phoque: un sport pour les durs à cuire

Les chasseurs de phoque ne sont pas nombreux au Nouveau-Brunswick. En fait, il y en a juste deux: Joey LeBouthillier et son père, Robert. Ces hommes de Bas-Caraquet ont appris l’art dangereux de la chasse au phoque, il y a une vingtaine d’années, de vétérans des Îles-de-la-Madeleine.

Pendant une décennie, Joey et Robert LeBouthillier ont appris les techniques et les défis de la chasse au phoque, au large des Îles-de-la-Madeleine. À travers les saisons, ils ont appris à respecter les caprices de Dame nature en haute mer, durant hiver.

«C’est tough. Tu es parti des semaines dans la glace. Tu rencontres des tempêtes de neige, des blizzards. Tu es en plein hiver. C’est du sport en tabarnouche. Je dirais que chaque année, on a échoué avec le bateau. Il fallait qu’on le monte sur les glaces puis qu’on l’arrange nous autres même.»

Joey LeBouthillier et son père chassent surtout le phoque du Groenland, une espèce relativement docile qui se tient sur les bancs de glace pendant la période d’accouchement.

Une année, ils ont fait la chasse au phoque gris, un type de phoque plus agressif qui cause beaucoup de dégâts dans les pêcheries du sud du golfe du Saint-Laurent. L’expérience a été un désastre.

«On est sorti une année pour aller chasser le phoque gris. Ç’a duré un mois et on en a tué un seul. La température a joué contre nous. On a pogné une grosse tempête la première semaine. Les gars ont vraiment eu peur.»

«On essayait de trouver les phoques, mais on n’a pas réussi. Ils étaient pris à l’île Pictou, mais il y avait trop de glace pour s’y rendre. Ensuite il y a eu une deuxième tempête. On a été pris à Chéticamp pendant une semaine.»

Même lors de la chasse au phoque du Groenland, «chaque fois qu’on y allait, on risquait notre vie», explique M. LeBouthillier.

Si le risque était élevé, les profits l’étaient aussi. Jusqu’à l’imposition de l’embargo européen sur les produits du phoque, vers 2010, la chasse était très profitable. Dans les meilleures années, une peau «beater A-1», c’est-à-dire de qualité supérieure, valait environ 100$. Les chasseurs pouvaient abattre jusqu’à 3500 phoques dans une saison.

Depuis, la peau a perdu presque toute sa valeur, selon M. LeBouthillier, et les chasseurs s’intéressent surtout à la graisse et à la viande. Plusieurs chasseurs ont décidé de ne plus prendre le large en attendant que ça redevienne plus rentable.

Le phénomène a de graves effets sur plusieurs pêcheries. Comme le phoque gris n’a pas de prédateurs naturels et qu’il est peu chassé, il fait des ravages dans les stocks de poissons comme le hareng et la morue.

«C’est un gros problème à mes yeux. Ça mange tout le poisson et il y en a partout. On a déjà attrapé des phoques dans un casier de crabes à 45 brasses d’eau. Il y avait deux phoques dans la trappe en train de les manger. À 45 brasses, c’est presque 250 pieds d’eau.»

Joey LeBouthillier a déjà entendu des rumeurs comme quoi le gouvernement fédéral étudie la possibilité de subventionner la chasse. Cependant, les chasseurs ont besoin d’un revenu de 200 000 $ à 300 000 $ afin que ça soit rentable.

«Il faut que tu paies tes gars quand tu es parti pendant des mois. Il faut payer la nourriture, les balles de fusil et l’entretien du bateau. Quand on allait au phoque, on mettait deux petits bateaux sur notre bateau, en plus d’un quatre-roues, d’une motoneige et de l’essence. Tout ça et on était 8 ou 9 hommes à bord.»

M. LeBouthillier et son père n’ont pas chassé le phoque depuis 2010, malgré le fait qu’ils détiennent toujours un permis et qu’ils obtiennent un quota chaque année. Le chasseur de Bas-Caraquet espère que la situation changera afin qu’il puisse reprendre le travail dans les prochaines années.

«Si ça change, le bateau est là et on a notre permis. On va y aller, c’est sur. On attend juste ça.»

Assouplir les règles et subventionner la chasse

Gilles Thériault, directeur de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, a proposé un plan de gestion à long terme au ministre des Pêches et de l’Environnement Dominic LeBlanc.

Il propose d’abord d’assouplir les règles sur la chasse au phoque gris afin de permettre aux chasseurs d’entreprendre une chasse sérieuse de l’espèce. Il suggère aussi de subventionner les chasseurs pendant quelques années afin qu’ils puissent offrir assez de matière première aux transformateurs.

«Au bout de quatre ou cinq ans, l’industrie aura pris le relais, et c’est elle qui va payer le chasseur pour sortir. Le gouvernement n’aura plus besoin de payer qui que ce soit, et l’industrie va se charger d’aller chercher les quotas et de gérer la population.»

Il ajoute que le gouvernement canadien aurait pu en faire davantage pour lever l’embargo sur les produits du phoque en Europe, notamment dans les négociations sur l’accord de libre-échange Canada-UE.

Nombre de phoques abattus par année

Phoque du Groenland

2016: 66,700

2015: 35,000

2014: 60,000

2013: 98,000

2012: 71,000

Phoque gris

2016: 1398

2015: 1145

2014: 82

2013: 111

2012: 8

*Le quota annuel, de 2012 à 2016, était de 400 000 individus pour le phoque du Groenland et de 60 000 pour le phoque gris.