Feu vert pour le remplacement du Théâtre Montcalm

La Ville de Saint-Quentin dévoilera lundi les détails d’un projet visant à remplacer le Théâtre Montcalm, fermé au grand public depuis près de cinq en raison de graves problèmes structurels.

Les représentants des gouvernements fédéral et provincial annonceront alors leur participation respective au projet dont la valeur est estimée à 1,6 million $.

Si on prévoit l’ériger sur le site actuel du théâtre, le nouvel établissement sera toutefois passablement différent de son prédécesseur, tant par sa forme que par sa vocation.

«On parle davantage d’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir des spectacles professionnels, mais aussi des cérémonies de mariages, des banquets, des rencontres de toutes sortes, etc.», explique la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Aussi, la nouvelle salle ne diffusera pas de films, comme c’était le cas dans l’ancien bâtiment. La portion «cinéma» a plutôt été déménagée à l’intérieur de l’auditorium de la Polyvalente A.-J. Savoie, auditorium qui a notamment hérité des sièges de l’ancien théâtre. Cette nouvelle «salle de cinéma» devrait d’ailleurs être inaugurée sous peu.

Le remplacement du Théâtre Montcalm sera par ailleurs total, des murs à la fondation. Ce dernier sera rasé à compter de quelques semaines.

«On parle d’une construction qui devrait s’échelonner sur quelques mois. On anticipe son ouverture dès cet automne. Chose certaine, on souhaite que la bâtisse soit prête pour le mois de décembre, car c’est là qu’on désire tenir les célébrations du 25e anniversaire de la Ville de Saint-Quentin», note la mairesse.

Mais en dépit de la mise de fonds des gouvernements – et d’un montant de 200 000$ déjà amassé par le comité de relève du Théâtre Montcalm – le projet de remplacement devra toujours composer avec un manque à gagner de 300 000$. Car si la Ville chapeaute le projet, celle-ci ne prévoit pas investir formellement dans ce dernier.

«Nous n’avons pas les fonds nécessaires pour un tel projet et nous ne voulons pas ajouter au fardeau fiscal de nos citoyens. On croit par contre que la population est généreuse et que celle-ci contribuera d’elle-même au projet afin de combler le manque», exprime Mme Somers.

Le coup d’envoi d’une importante campagne de financement sera ainsi donné en même temps que l’annonce de la participation financière des gouvernements dans le projet. Cette campagne comportera diverses composantes, dont la populaire formule de la Chasse à l’as.

«On vient de terminer celle de la radio Route 17 et on voit que ça a vraiment été profitable (profit de 124 000 $) pour notre radio communautaire. Ce serait extraordinaire pour nous de se rendre aussi loin et de mettre la main sur un tel montant d’argent. C’est certain que notre projet a peut-être une portée moins régionale que celui de Route 17 qui couvre tout le Restigouche-Ouest, mais je pense que la simple formule de la Chasse à l’as a le potentiel d’attirer des gens de partout. D’ailleurs, notre salle demeure un beau projet qui déborde de nos seules frontières», souligne Mme Somers, notant que cette nouvelle Chasse à l’as débutera le 22 mars prochain avec un lot initial de 1000 $.

Cela dit, la campagne financement misera également sur des encans, des spectacles et la recherche des donateurs.

Selon Mme Somers, le projet de remplacement de la future salle ne sera pas ralenti ou mis en veilleuse en attendant que soit comblé le manque à gagner de 300 000$. La Ville entend garantir l’argent au besoin et se faire rembourser par la suite.