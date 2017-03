Fermeture d’Entreprise Kent: les élus tentent de combler le vide

Les élus de Kent veulent combler le vide laissé par la fermeture d’Entreprise Kent, il y a quatre ans. Une récente promesse de la ministre du Développement économique, Francine Landry, incite à l’optimisme.

La fermeture d’Entreprise Kent en mars 2013 a créé un vide au niveau du développement communautaire et économique dans Kent.

Avec sa demi-douzaine d’employés, l’organisme encadrait les nouveaux entrepreneurs en ce qui a trait au marketing, à la comptabilité, aux contacts et aux permis, en plus d’organiser des événements reliés au développement économique et communautaire.

Dans son nouveau plan stratégique 2017-2021, la Commission des services régionaux de Kent (CRSK) s’attaque à «l’absence d’action concertée dans le domaine du développement économique et communautaire».

«Il y a un besoin pour ces services dans Kent. Les municipalités et les DSL souhaitent combler une partie de ces services-là», assure Maurice Maillet, président de la commission qui rassemble les élus de sept municipalités et de nombreux districts de services locaux (DSL).

Vers la fin de 2016, la ministre Francine Landry a affirmé à l’Assemblée législative que des agences de développement régionales seront créées au Nouveau-Brunswick. La CSRK a sauté sur l’occasion.

«Nous lui avons immédiatement expédié une lettre pour lui signifier que la Commission des services régionaux de Kent était prête à accueillir un service comme celui-là», affirme Paul Lang, directeur général de la CSRK.

Le conseil d’administration de la CSRK attend la réponse de Fredericton avant d’établir un plan de match concret. Il espère obtenir plus d’information ce printemps.

«Si la province arrive avec de l’argent, on va déterminer la logistique derrière le dossier. Si ça ne bouge pas, le conseil d’administration va se pencher sur ce point en mai afin de déterminer ce qu’on va faire», explique M. Lang.

Dans son plan stratégique, la CSRK affirme qu’il faudrait environ 200 000$, soit l’équivalent de 1¢ du 100$ d’évaluation des taxes foncières, afin de répondre à la demande.

Cela permettrait d’embaucher deux employés, un premier qui travaillerait en tant qu’agent d’animation économique et communautaire ainsi qu’un deuxième qui serait un agent de développement rural.

Le premier poste aurait comme but d’accompagner les organismes communautaires voués au développement économique comme les chambres de commerce, en plus d’encadrer les nouvelles entreprises et les entreprises en croissance. Le second travaillerait surtout avec les DSL, afin de guider des initiatives des secteurs social, culturel, économique et communautaire.

Avant sa fermeture en 2013, Entreprise Kent oeuvrait notamment sur sa stratégie jeunesse, un projet visant à freiner l’exode des jeunes. Elle a aussi participé à la création de nombreuses initiatives, dont le Réseau des cafétérias communautaires, la Récolte de chez nous et le réseau des écoles entrepreneuriales.

«Ce qu’ils offraient, qui n’existe plus aujourd’hui, est toute la dynamique d’accompagnement et d’animation. C’est très important quand on parle de développement économique et communautaire», explique Marc Henrie, président de Saint-Paul et agent de développement chez la Coopérative de Développement Régional-Acadie (CDR-Acadie).

Sans le financement de la province, la CSRK pourrait faire l’embauche de deux employés pour le développement économique et communautaire en 2018.

En décembre, Mme Landry a affirmé que Fredericton devrait annoncer «très bientôt» la création d’agences de développement économique régional pour venir en aide aux milieux ruraux. Elle n’a cependant pas spécifié le nombre d’agences, leur mode de fonctionnement ou leur structure de financement.

Les mesures d’urgence du Kent sous la loupe

Un comité se penche sur l’amélioration des mesures d’urgence dans le comté de Kent. Le groupe, mené par la présidente du DSL de Harcourt, Tina Beers, doit émettre des recommandations à la Commission des services régionaux de Kent (CSRK) d’ici juin.

Le comité a été créé à la suite de la crise du verglas qui a frappé Kent et la Péninsule acadienne en janvier. Certains résidants de Kent ont été plongés dans le noir pendant plus d’une semaine.

«On veut voir de quelle façon on peut travailler plus efficacement sur une base régionale ou sous-régionale afin de mieux répondre à des situations de crise comme on en a vécu cet hiver», affirme Maurice Maillet, président de la CSRK.

Outre Mme Beers, le comité comprend deux maires, deux autres présidents de DSL, trois chefs pompiers, deux directeurs généraux de municipalités et un représentant de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.