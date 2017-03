Grève évitée à l’Université de Moncton

Les professeurs et chercheurs du campus de Moncton de l’Université de Moncton ont accepté dans une forte majorité, l’entente de principe conclue entre la partie patronale et le syndicat vendredi dernier.

L’entente a été entérinée par les membres l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) dans une proportion de 97,4%, lors d’une assemblée spéciale lundi matin.

L’ABPPUM cherchait entre autres la parité salariale avec leurs collègues des universités anglophones du Nouveau-Brunswick. Le nouveau contrat de travail entre les membres de l’ABPPUM et l’université prévoir une augmentation annuelle de 1,4% pendant 3 ans, un total de 4,2%.

Selon le président de l’association, Étienne Dako, les professeurs, bibliothécaires et chercheurs de l’Université de Moncton sont maintenant dans la «zone de parité» grâce à la nouvelle entente.

«Nous, ce qu’on voulait, c’est avoir une entente qui a du bon sens, comme on dit ici. On voulait une entente qui nous place dans une zone un peu plus confortable, dans une zone de parité. Le dénouement de cette situation nous fait effectivement croire que nous sommes dans la zone de parité», a confié à l’Acadie Nouvelle M. Dako.

Les syndiqués avaient brandi la menace de grève le 1er mars. L’ABPPUM avait convoqué ses membres à une assemblée spéciale lors de laquelle ils devaient se prononcer sur le processus de déclenchement d’une grève.