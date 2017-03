Les infirmières praticiennes veulent jouer un plus grand rôle

Face à la pénurie de médecins, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) demande au gouvernement de faire une plus grande place aux infirmières praticiennes.

Chaque année, les infirmières praticiennes doivent accumuler un certain nombre d’heures travaillées afin de pouvoir conserver leur titre. En novembre 2016, 13 d’entre elles ont perdu leur accréditation parce qu’elles ne pouvaient exercer leur métier.

L’association s’inquiète du fait que sur les 110 infirmières praticiennes enregistrées dans la province, 30 occupent actuellement un poste de simple infirmière, faute d’avoir trouvé un emploi à la hauteur de leurs qualifications.

«Dans le même temps, nous avons de plus en plus de médecins qui prennent leur retraite, note Laurie Janes, directrice générale de l’AIINB. Nous voudrions voir plus d’infirmières praticiennes remplir le rôle de fournisseurs de soins de santé primaires pour les nombreux patients qui n’ont pas de médecin de famille.»

D’après la Société médicale du Nouveau-Brunswick, 80 postes de médecins sont actuellement vacants.

Dans les cliniques et les foyers de soins, les infirmières praticiennes peuvent déjà diagnostiquer et traiter des maladies, prescrire des tests et des médicaments, établir des plans de traitement et référer leurs patients à des médecins spécialistes. Les hôpitaux demeurent cependant la chasse gardée des médecins.

En décembre 2016, la province a décidé de donner à celles que l’on surnomme les super infirmières l’autorité d’admettre des patients au sein du programme extramural. Désormais, elles peuvent également faire passer des tests diagnostiques aux patients de l’extramural dans les hôpitaux et produire des certificats de décès.

L’AIINB propose que d’autres barrières législatives soient levées.

Contrairement aux médecins, les infirmières praticiennes ne peuvent pas travailler de façon indépendante et ne sont pas payées à l’acte. La plupart d’entre elles sont salariées au sein des deux réseaux de santé.

«Actuellement, un patient ne peut pas appeler une infirmière praticienne pour lui demander de l’accepter comme patient», rappelle Laurie Janes.

«Nous voudrions les voir davantage basées dans la communauté. Au Manitoba par exemple, vous pouvez aller dans des cliniques dont le personnel est composé d’infirmières praticiennes et d’infirmières autorisées.»

La nécessité de changement est d’autant plus forte que les perspectives d’emploi pour les candidats à la profession sont faibles, ajoute-t-elle. Huit étudiants de l’Université du Nouveau-Brunswick et 16 étudiants de l’Université de Moncton doivent obtenir leur diplôme d’infirmière praticienne cette année. Elle craint qu’ils ne soient forcés à chercher du travail ailleurs au pays.

Cependant, les choses pourraient ne pas être aussi simples que le présente l’association, estime Anthony Knight, directeur général de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

«L’association a suggéré qu’on pourrait simplement remplacer les médecins par des infirmières praticiennes. Elles jouent un rôle important dans certains domaines des soins de santé primaires, mais d’autres domaines sont la responsabilité unique des médecins, et les infirmières sont sous la supervision des médecins.»

De son côté, Laurie James fait valoir que les infirmières praticiennes peuvent exercer sans être l’autorité directe d’un médecin.

«Certains ont des inquiétudes et ne veulent pas que les infirmières praticiennes soient indépendantes. Pourtant, elles travaillent déjà de façon indépendante et consultent un médecin de famille ou un spécialiste lorsqu’il le faut», conclut Laurie James.