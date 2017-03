Mort par balles à Val-d’Amour: Steve Levesque admet sa culpabilité

Alors qu’il devait revenir devant les tribunaux pour obtenir une date de procès, Steve Levesque a plutôt reconnu avoir abattu Denis Leblanc en août 2015 à Val-d’Amour.

L’homme âgé de 34 ans était de retour au Palais de justice de Campbellton lundi.

Dès le début des procédures, son avocat, Me Luc Roy, a annoncé qu’il en était venu à une entente avec la Couronne afin de régler l’ensemble des accusations portées à l’endroit de son client, dont la plus grave, celle de meurtre au second degré (homicide involontaire).

L’incident est survenu le 12 août 2015 à Val d’Amour. Un citoyen de l’endroit, Denis Leblanc, âgé de 48 ans, avait alors été retrouvé sans vie à sa résidence après avoir été atteint mortellement par le projectile d’une arme à feu.

Steve Levesque avait été appréhendé par les policiers peu de temps après ce crime. Il avait été accusé formellement de meurtre au second degré (non prémédité). Il est en détention depuis cette date.

Les autres accusations portées contre M. Levesque étaient, quant à elles, en lien avec une autre infraction survenue également le 12 août 2015, mais préalablement au meurtre de M. Leblanc.

L’accusé est alors entré par infraction dans une résidence de Val-d’Amour afin de commettre un vol à main armée.

M. Levesque a profité de son retour en Cour pour reconnaître également sa culpabilité à trois des six accusations liées à ce crime, soit entrée par effraction et menaces contre les occupants de la résidence, utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction et s’être masqué le visage pour commettre un méfait.

En échange de ce plaidoyer, la Couronne a abandonné les accusations de braquage, de possession d’une arme dans un dessein dangereux et d’usage négligent d’une arme à feu.

Ce plaidoyer vient du coup annuler les dix jours de procès déjà réservés en novembre.

Lundi, l’honorable juge Larry Landry de la Cour du Banc de la Reine a confirmé tous ces plaidoyers de culpabilité de l’accusé et remit les présentations des avocats le 7 avril, question de permettre la rédaction d’un rapport présentenciel et d’un rapport de répercussions des crimes sur les victimes.

Selon les avocats des deux parties, il y a fort à parier qu’une proposition conjointe pour la durée de la peine sera présentée sera présentée au juge lors cette audience. D’ici sa prochaine comparution, M. Levesque demeurera derrière les barreaux.