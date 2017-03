Naveco Power tente de devancer la concurrence

Naveco Power, basé à Fredericton, mise sur un projet d’éoliennes dans la Péninsule acadienne pour aider le Massachusetts à atteindre ses objectifs d’énergie propre, mais des maires de la région sont préoccupées par les méthodes employées par un représentant de l’entreprise qui tente de convaincre des résidants de s’engager à signer une entente de location de terrain de longue durée.

Depuis quelques jours, plusieurs résidants des localités d’Anse-Bleue, de Grande-Anse, de Saint-Léolin, de Bertrand et des environs ont reçu la visite d’un représentant de Naveco Power. Le projet n’en est encore qu’à ses débuts, mais l’entreprise souhaite développer un parc éolien d’une capacité de 200 mégawatts dans la Péninsule acadienne, et ce, afin d’exporter de l’énergie au Massachusetts qui, au cours de l’été 2016, a adopté une loi sur l’énergie propre, ainsi que dans d’autres États américains, indique Amit Virmani, PDG de Naveco.

Afin de parfaire son offre, l’entreprise est donc à la recherche, dans la Péninsule acadienne, de terrains où elle pourrait éventuellement installer des éoliennes. Un appel d’offres a été lancé et les propositions doivent être soumises vers la mi-avril, explique M.Virmani.

«Notre objectif est de créer des emplois à long terme. Nous voulons aussi que les communautés en profitent. Nous envisageons de le faire en versant des redevances aux propriétaires et en vendant des actions si jamais le projet va de l’avant. Nous avons les intérêts de la communauté à cœur.»

Mise en garde

Les municipalités de Grande-Anse, de Saint-Léolin et de Bertrand demandent cependant aux citoyens de toute la région de ne rien signer pour l’instant. Il y a quelques semaines, Énergie NB a dévoilé les grandes lignes d’un nouveau programme visant à intégrer des projets d’énergie renouvelable à petite échelle au réseau provincial.

Selon l’organisme public, le programme permet la production de 40 mégawatts d’électricité à partir de sources renouvelables comme l’eau, la biomasse, le vent et le soleil.

Plusieurs s’intéressent au potentiel éolien de la région, mais aucune entreprise n’a encore décroché un contrat ou les permis nécessaires, explique Réginald Boudreau, maire de Grande-Anse.

Mathieu Chayer, maire de la municipalité avoisinante de Saint-Léolin, est en faveur de tout projet de développement d’énergie renouvelable, mais il demande à la population de faire preuve de prudence pour l’instant. La municipalité a jugé qu’il était nécessaire d’avertir la population au moyen de sa page Facebook.

«Ils essaient de sécuriser des locations de terrain pour un projet d’énergie éolienne, mais le contrat n’a pas encore été accordé. Ils essaient de se positionner pour avoir le droit sur les terres. Ce n’est pas du tout une fraude, mais ils veulent sécuriser les terrains le plus rapidement possible. On nous a mis de la pression pour qu’on donne notre appui dans tant de jours, mais ce n’est pas le genre de décision qui se prend sur un coup de tête», explique le maire Chayer.

«À Saint-Léolin, on est pour le développement économique et l’énergie éolienne, mais dans le fond, on demande aux gens de faire attention, de ne rien signer sous pression et de prendre le temps de connaître les faits», ajoute-t-il.

Le son de cloche est semblable à Bertrand et à Grande-Anse.

«On demande aux gens de ne rien signer trop rapidement. Quand un engagement est signé, tu ne peux plus faire grand-chose sur ton terrain et tu ne peux pas t’entendre avec une autre entreprise, si jamais un autre projet voit le jour», résume Yvon Godin, maire de Bertrand.

Tous les maires s’entendent pour dire qu’ils sont prêts à appuyer l’entreprise qui obtiendra le feu vert pour mettre en place un parc éolien dans la région, même Naveco Power.

«Nous sommes prêts à appuyer un entrepreneur, mais pas avant qu’un contrat soit octroyé», complète Mathieu Chayer.

Malgré la suggestion des municipalités, Jean Fournier, d’Anse-Bleue, est prêt à louer une partie de ses terrains à Naveco Power et il leur fait entièrement confiance.

«Il y a du vent en masse sur le bord de la mer. Je trouve que c’est une bonne chose d’avoir d’autres formes d’énergie. Croyez-moi, il va obtenir le contrat», déclare M. Fournier.