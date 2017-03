Développer le goût de l’aventure au Restigouche

Aventure était le mot du jour, mardi, à Kedgwick.

En fait, il s’agissait de la thématique du forum de l’Association Touristique du Restigouche (ATR).

Qu’est-ce que le tourisme d’aventure, quoi développer et pour quelle clientèle le faire? Voilà quelques une des questions auxquelles Marie-Christine Arpin a tenté de répondre. Elle a surtout voulu insuffler le goût de l’aventure aux quelque 70 délégués de la région présents pour la rencontre.

Conférencière lors du forum, cette dernière est propriétaire d’Arpin Canoë Restigouche de Kedgwick. L’entreprise familiale, mise sur pied par son père (André Arpin), entamera sa 25e saison cet été. Elle propose différents forfaits de descentes de rivières en canot (et de camping) avec ou sans guide. Les forfaits varient selon la longueur et le degré d’aventure désiré par les clients.

En fait, l’entreprise est en quelque sorte une pionnière du tourisme d’aventure dans la région, un tourisme actuellement en forte croissante et au potentiel malheureusement encore sous-exploité au Restigouche, croit la femme d’affaires.

«Ce n’est pas parce que la ressource n’est pas là. Au contraire, le Restigouche est une destination incroyable pour vivre le tourisme d’aventure», indique Mme Arpin.

Le tourisme d’aventure tel qu’elle le perçoit, c’est un tourisme comportant un certain niveau de risque, mais des risques calculés.

«C’est faire vivre à quelqu’un qui ne l’a jamais vécu une aventure extraordinaire», explique-t-elle.

Motoneige, randonnée de traîneaux à chiens, descente en vélo de montagne… Ce ne sont là quelques exemples de tourisme d’aventure que l’on retrouve déjà dans la région. Car selon la conférencière, pour développer de nouvelles expériences il est important de connaître ce qui existe d’abord sur le territoire.

En table ronde, Mme Arpin a invité l’auditoire à soumettre des idées de projets de tourisme d’aventure inexistants au Restigouche et ayant un potentiel d’attraction. Tyroliennes et espace d’arbre en arbre, kayak de mer, camps d’aventures pour jeunes, escalade sur mur de glace…

«Les opportunités sont là. Plus la région aura d’aventures à proposer, mieux ce sera. Les régions qui se démarquent n’offrent pas une seule expérience aux touristes, mais bien une gamme d’aventures, d’activités», soutient Mme Arpin.

Qui s’intéresse surtout au tourisme d’aventure?

Selon son constat, c’est un type de tourisme particulièrement prisé de la génération des «milléniaux», une clientèle jeune ayant grandi avec l’internet.

«Cette clientèle, on ne la rejoint plus dans des salons touristiques comme auparavant, mais directement dans leur maison, par internet. Alors il faut s’adapter. Même si ça ne nous tente pas beaucoup, il faut aller vers les réseaux sociaux, vers la réservation en ligne, car la clientèle, elle, est rendue là! Plus ça va, et plus ça devient la norme», dit-elle.

Amener des touristes australiens camper en forêt l’hiver

Laisser la médecine afin de développer une entreprise touristique. Voilà la nouvelle aventure que le Dr Samuel Daigle entreprendra bientôt!

Le Dr Daigle croit aux bienfaits de la vitamine N, la vitamine nature. Tellement qu’après réflexion, il s’est dit qu’il pouvait être pratiquement aussi efficace comme médecin en forêt que dans un bureau.

Le médecine familiale, il y a renoncé l’an dernier, après 17 ans de pratique et, ironiquement, tout juste après qu’on lui a remis le prestigieux prix Reg. L. Perkin récompensant les dix meilleurs médecins de famille au Canada.

«Ç’a l’air bizarre à première vue de quitter la médecine pour se lancer dans le tourisme – et on ne se gêne pas pour me le rappeler –, mais c’est une décision qui résulte d’une longue réflexion et c’est tout à fait logique», confie M. Daigle.

Celui-ci affirme ne plus se retrouver plus dans le système de santé actuel, ce dernier ne concorde plus avec ses valeurs.

«Tout est orienté vers la guérison des maladies au lieu de la prévention. Pour moi, ça ne fonctionne pas. J’avais le sentiment que je pouvais en faire plus et surtout que je pouvais faire autrement. Et ça commence par faire bouger les gens», raconte-t-il.

Conseiller municipal à Bathurst et déjà impliqué dans plusieurs projets faisant la promotion de l’activité physique, il lancera sous peu une nouvelle entreprise: Aventures Nepisiguit.

L’aventure en question, c’est la randonnée en forêt (à pied, à vélo, en raquette, etc.).

«Ce sera un tourisme d’aventure expérientiel qui combinera l’activité physique avec d’autres éléments, comme la culture, l’histoire et l’art culinaire», souligne M. Daigle.

Il rêve aujourd’hui d’une chose: amener des touristes australiens camper en forêt l’hiver.

«Pourquoi pas? Moi j’ai voyagé un peu partout sur la planète pour vivre des expériences et des aventures. J’ose penser que je ne suis pas le seul. Il y a très certainement des gens qui veulent venir vivre des aventures ici», dit-il en ajoutant croire fermement en son coin de pays.

Car c’est là que se trouve l’autre motivation du docteur, créer de la richesse locale.

«Quand j’entends les gens autour de moi espérer qu’un moulin ouvre ses portes pour créer de l’emploi, ça m’exaspère. Il faut arrêter de penser de la sorte et plutôt bâtir nous-mêmes nos succès. Et dans mon cas, je veux le faire avec une entreprise touristique et tout en respectant notre environnement, nos forêts», indique-t-il.

Les honneurs pour Les Aventuriers

Comme c’est le cas depuis quelques années, l’ATR a profité de son forum annuel pour reconnaître une entreprise ou un entrepreneur touristique de la région. Cette année, le prix a été décerné au club de ski de fond et de biathlon Les Aventuriers de Charlo. Ce prix tombe à point puisque le club, dont la réputation de qualité n’est plus à faire, célèbre son 40e anniversaire.

C’est vraiment la présentation des Jeux d’hiver du Canada Bathurst/Campbellton 2003 qui a permis au club d’améliorer ses installations et de connaître une importante croissance. Depuis cet événement, il fut notamment l’hôte de plusieurs championnats provinciaux et nationaux de ski de fond et de biathlon, dont le plus récent s’étant déroulé le mois dernier (Championnat de ski de fond des Maîtres). En tout, l’endroit compte 27 km de pistes de ski de fonds ainsi qu’un champ de tir pour le biathlon. L’été, le club tient des camps sportifs et met à la disposition des amateurs une piste d’agilité, un parcours avec stations d’entraînement ainsi qu’une piste asphaltée de 1,4 km.

Les répercussions économiques de ces événements – qui sont en sommes du tourisme sportif – sont évaluées à plusieurs centaines de milliers de $ pour la région. On estime notamment que sa présence est responsable d’environ 300 nuitées (de skieurs) par année, 1000 lors de compétitions nationales. Les répercussions de l’infrastructure sont également palpables au niveau de la restauration et de la vente au détail, ce qui en fait une attraction touristiques importantes pour la région.