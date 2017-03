Homard volé à Grande-Anse: quatre hommes accusés

La GRC a porté des accusations contre quatre hommes en lien avec le vol d’un camion et d’une cargaison de homards congelés survenu en 2016 dans la Péninsule acadienne.

Le 1er juillet 2016, un camion a été volé dans le stationnement d’Éco-Technologies Ltée, à Caraquet. Le camion a ensuite été utilisé pour voler une cargaison réfrigérée de homards aux Pêcheries LeBreton et Fils Ltée, à Grand-Anse. La cargaison de homard était évaluée à un million de dollars.

Quatre hommes sont accusés de vol de plus de 5000$ et de vol d’un camion de plus de 5000$.

Ghislain Leblanc, âgé de 40 ans, de Cap-Bateau, près de Lamèque, comparaîtra en cour provinciale à Caraquet le 20 juin.

Les autres accusés sont québécois. Il s’agit de Keven Facchino-Lemay, âgé de 21 ans, de Terrebonne, Dyno Facchino, âgé de 52 ans, de Saint-Georges-de-Beauce, et Claude Robert, âgé de 42 ans, de Saint-Benoît-Labre.

Selon la police, il y aurait un lien entre ce vol et un réseau de criminels ciblant des cargaisons au Québec et au Nouveau-Brunswick.