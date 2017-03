Production acéricole: «On pourrait tripler, voir même quadrupler»

Le gouvernement provincial a récemment assigné 4400 hectares de plus à la production acéricole. Pour les producteurs des produits de l’érable du Nouveau-Brunswick, ce n’est tout simplement pas assez.

«La récente expansion du secteur a préparé le terrain pour l’investissement et la poursuite de sa croissance. Alors que le secteur acéricole se développe et atteint un point critique dans son expansion, nous voulons veiller à ce qu’il ait l’occasion de réaliser son plein potentiel», a affirmé le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet, par communiqué mardi.

Pour le président sortant de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick (AANB), Jean-François Laplante, le potentiel de son industrie est énorme.

«On fait peut-être de 3% à 4% de la production mondiale. Même si on doublait, on ne ferait pas encore mal au marché», a lancé en entrevue le propriétaire de l’érablière Laplante et fils.

L’industrie acéricole au Nouveau-Brunswick est encore très jeune et selon le président sortant de l’AANB, elle peut encore grandir. Le marché est prêt pour ça.

«On pourrait tripler, voir même quadrupler facilement et sans problème parce que l’industrie au Nouveau-Brunswick est petite comparativement à celle du Québec et du monde», a renchéri M. Laplante.

Troisième rang mondial

Le Nouveau-Brunswick s’est hissé au troisième rang des producteurs mondial de sirop d’érable. Le secteur emploie 2300 travailleurs qui produisent plus de deux millions de kilogrammes de sirop d’érable, expédiés dans 60 pays.

«Le marché est en pleine croissance. Ce serait raconter un mensonge de dire que le Québec n’est pas le meneur mondial. Nous sommes chanceux parce que nous sommes une petite province et que le marché déborde ici. On suit donc les prix du Québec. […] On embarque dans la grosse vague du Québec. Donc quand le Québec va bien, nous aussi on va bien», a précisé M. Laplante.

Pour faire grandir l’industrie de l’érable au Nouveau-Brunswick il faudra d’après l’AANB, non seulement plus de terre, mais aussi plus de producteurs.

«On a beaucoup travaillé pour avoir d’autres terrains. D’autres terrains, ça ne veut pas juste dire plus de terre. Je ne sais pas jusqu’où le message va se rendre, mais c’est sûr que ça va prendre de nouveaux producteurs. Les derniers 4400 hectares qui ont été donnés, l’a été à des producteurs existants. Il y a quelques nouveaux producteurs, mais plusieurs d’entre eux sont des Québécois qui avaient déjà leur commerce au Québec qui sont venus s’installer ici», a avancé le producteur.

L’AANB préconise aussi une différente approche dans la gestion des terres de la Couronne. Selon l’association, Il faudrait trouver les terrains avec un potentiel acéricole et les réserver pour cette industrie.

«Présentement dans la gestion des terres, il y a l’agriculture et la foresterie. Quand ils regardent les terres publiques, il n’y a pas de place là-dedans pour l’acériculture à part les terrains déjà existants.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a identifié l’industrie acéricole comme un secteur clé de la croissance économique au Nouveau-Brunswick. De 2000 à 2015, le revenu du secteur a augmenté de 30 millions $. En 1995, il se produisait 81 000 gallons de sirop d’érable dans la province et, en 2015, ce sont 430 000 gallons qui ont été produits.

Moncton, la seule municipalité au pays à posséder une érablière

La Ville de Moncton est la seule municipalité au pays propriétaire d’une érablière et qui produit son propre sirop d’érable. L’aventure a commencé en 1996 grâce à une heureuse trouvaille.

L’érablière de Moncton est située à 20 minutes du centre-ville, tout près du réservoir Turtle Creek. Le conseil municipal n’a pas décidé du jour au lendemain de construire et d’exploiter une érablière. La municipalité l’a acheté sans le savoir dans les années 1950.

«Une vieille érablière a été découverte en 1996 par la coordonnatrice de notre programme de ressources naturelles, Heather Fraser, lorsqu’on construisait une route forestière. La Ville n’était pas au courant de son existence quand elle a acheté le terrain (réservoir de Turtle Creek). La municipalité a finalement opté pour entailler quelques arbres afin de voir ce qui allait en sortir», a expliqué Isabelle LeBlanc, directrice des communications pour la Ville de Moncton.

Depuis plus de 20 ans aujourd’hui, Mme Fraser exploite l’érablière pour la Ville de Moncton. Ce n’est pas sa seule responsabilité puisqu’elle doit aussi gérer la forêt sur le territoire de la municipalité. Elle adore cependant ce travail et surtout offrir des tournées gratuites d’information sur les produits de l’érable.

«J’adore quand il y a des visiteurs et que je peux leur apprendre tout ce qui est bon à propos du sirop d’érable: les bénéfices pour la santé, les changements technologiques, l’historique», a confié Mme Fraser à l’Acadie Nouvelle.

Les premières années, l’érablière produisait d’une façon plutôt artisanale, avec des chaudrons et un thermomètre. Depuis l’an 2000, Heather Fraser arrive à produire 150 gallons par année grâce à un évaporateur à la fine pointe de la technologie.

«La première année, on a produit six gallons, l’année d’après huit gallons et la première journée en 2000 avec l’évaporateur, on a fait onze gallons. J’ai dit à mon «helper»: pourquoi le faisons-nous à l’ancienne façon», a lancé en rigolant la productrice.

Environ 70% de la production annuelle de l’érablière de Moncton est vendue à l’endroit même. Le reste est utilisé à des fins promotionnelles, dans les salons touristiques ou pour remercier des dignitaires qui visitent la région.

«Comme nous sommes la seule municipalité au Canada qui possède et exploite une érablière, le produit qui en sort est unique. Il est devenu un outil de marketing pour les conventions, les événements de grande envergure de la ville et une forme de cadeaux pour des représentants d’autres endroits», a souligné Mme LeBlanc.

L’érablière ne fait pas de grands profits. Elle a généré 15 000$ en revenu en 2016. Le but de la Ville n’est pas de s’enrichir avec cette petite entreprise, mais bien d’offrir un programme d’éducation sur la flore et la faune du Grand Moncton.