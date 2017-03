Renée Blanchar, sur les traces des hommes de Fort McMurray

Actualité montréalaise pour Renée Blanchar. La cinéaste acadienne partage en ce moment son temps entre Caraquet, son lieu de résidence, et la métropole québécoise où elle vient de commencer le montage de son futur documentaire Les hommes de Fort McMurray.

Le tournage entamé le 15 août a pris fin à la mi-février. Pendant des semaines, elle et son équipe ont filmé le quotidien de trois familles ponctué par les départs et les retours du père appelé à travailler dans l’Ouest, en Alberta.

«C’est un film sur l’absence. Je veux montrer l’instabilité dans laquelle vivent ces familles, mais aussi les joies, les bonheurs et la tristesse qu’elle leur procure», présente la réalisatrice.

Les hommes de Fort McMurray met en scène trois situations distinctes: celle de parents de deux adolescents sur le point de quitter la maison, celle de parents de deux jeunes enfants et celle de parents d’un nourrisson et d’un bébé à naître.

«J’ai choisi ces familles par coup de cœur. Je les ai trouvées après un appel lancé sur Facebook. En tout, j’ai rencontré une cinquantaine de personnes.»

Renée Blanchar mûrit ce projet depuis des années, un atout selon la productrice Maryse Chapdelaine.

«Nous sommes en relation avec les protagonistes depuis deux ans au moins. Nous avons pris le temps d’établir un lien de confiance avec eux. Ça se ressent dans la qualité des témoignages recueillis.»

Alors que l’équipe peaufinait le développement du documentaire en prévision du tournage, les projecteurs de l’actualité se sont soudainement braqués sur Fort McMurray. Le hameau a été en partie dévasté par un incontrôlable feu de forêt, en mai dernier.

«Ce n’était bien évidemment pas prévu. Ça a suscité un intérêt accru pour notre sujet», déclare Renée Blanchar.

Celle-ci reconnaît que son point de vue sur l’industrie en Alberta a évolué.

«Ça m’a fait réfléchir. J’ai pris conscience que des hommes de valeur vivaient grâce à l’exploitation des sables bitumineux, un domaine que d’emblée je rejetais. Ce thème est complexe. Il n’est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises.»

Le documentaire Les hommes de Fort McMurray sera présenté sous deux formats: une version d’une heure pour le réseau régional de Radio-Canada et la chaîne RDI, ainsi qu’une version long-métrage pour les cinémas et le réseau national de Radio-Canada.

«La sortie en salle est prévue pour cet automne. Il y aura une première à Caraquet et une autre à Montréal. On lancera également un site internet alimenté avec un contenu différent. Ce sera un site élaboré», dévoile la productrice Maryse Chapdelaine.

Ambassadrice du 150e

En début d’année, Renée Blanchar a reçu un appel de Patrimoine Canada. Le ministère lui proposait de devenir, en cette année de commémoration importante pour le pays, ambassadrice du 150e de la Confédération.

La réalisatrice ne s’y attendait pas. Elle avoue avoir hésité à accepter.

«Je ne cherche pas ce genre de reconnaissance. Je suis plus à l’aise derrière une caméra.»

Elle a finalement dit oui.

«J’y ai vu l’opportunité de défendre les valeurs qui me sont chères en tant que Canadienne. On le voit avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça ne prend pas grand-chose pour que les valeurs d’un pays soient bafouées.»

À titre d’ambassadrice du 150e, Renée Blanchar est une intermédiaire entre Patrimoine Canada et les citoyens qui souhaitent monter des projets pour les festivités nationales.

Elle a accès à la liste de tous les événements qui seront proposés dans les provinces et les territoires et peut influer afin que certains d’entre eux soient présentés au Nouveau-Brunswick.

«J’en ai déjà repéré quelques-uns», confie-t-elle.

Les ambassadeurs du 150e ont été choisis par un comité dont la mission était de sélectionner un panel de personnalités incarnant le pays dans ce qu’il a de plus diversifié.

La liste comprend des artistes, des sportifs, des intellectuels… On y trouve, entre autres, le chef cuisinier Michael Smith (installé à l’Île-du-Prince-Edouard), l’ancien juge québécois de la Cour suprême Michel Bastarache ou encore la femme d’affaires de Toronto Rita Tsang.

Dix monologues de Viola Léger

En septembre, alors en plein tournage de son prochain documentaire Les hommes de Fort McMurray, Renée Blanchar a procédé à quelques aménagements dans son emploi du temps pour mener une autre réalisation.

Elle a enregistré 10 monologues de Viola Léger au Pays de la Sagouine, à la demande du parc touristique.

«Je n’avais pas le temps de le faire, mais je ne pouvais pas dire non.»

La cinéaste ne le regrette pas. C’est la première fois qu’elle collaborait avec cette grande dame de la scène.

«Nous avons travaillé dans l’épurement du décor et de la lumière, sur fond noir et sans artifices, pour que ce soit une ode à son jeu et à sa parole.»

Renée Blanchar reste marquée par sa rencontre avec l’interprète de la Sagouine.

«On la dit difficile, elle m’est apparue exigeante. Ça fait 40 ans qu’elle incarne ce personnage emblématique de la culture acadienne. Elle le connaît par cœur, elle le protège. Cette expérience m’a aussi fait redécouvrir le texte d’Antonine Maillet.»

En passant commande, le Pays de la Sagouine avait pour intention d’immortaliser la prestation de Viola Léger. À voir comment les responsables vont exploiter ces enregistrements.

«Ils seront prêts pour la prochaine saison touristique», annonce Renée Blanchar.

Avoir filmé les monologues de l’artiste revêt une plus grande importance désormais. Fin février, elle mettait fin à sa carrière pour des raisons médicales.