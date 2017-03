Taxes foncières: des erreurs dans 2400 factures

La facture de taxes foncières de 2400 propriétaires néo-brunswickois contiennent des erreurs et devront être modifiées.

C’est ce qu’a annoncé Service Nouveau-Brunswick, mardi.

Ainsi, l’organisme accordera plus de temps pour les appels venant des 2400 propriétaires dont les évaluations font l’objet d’un nouveau calcul. Tous les autres propriétaires auront jusqu’au 31 mars pour interjeter appel de leurs évaluations.

«Les évaluateurs fonciers évaluent plus de 467 000 biens chaque année dans le but de faire une évaluation selon la valeur marchande», a déclaré le ministre de Service Nouveau-Brunswick, Ed Doherty.

«Dans ce grand nombre d’évaluations, nous avons découvert des erreurs de calcul pour 2017 qui seront corrigées.»

Les propriétaires concernés recevront une lettre d’avis d’ici le 1er avril et une facture d’impôt foncier modifiée d’ici le 1er juin. Ils auront alors un délai de 30 jours pour demander une autre révision.

M. Doherty précise que le taux d’erreur est moins de un pour cent et qu’il est plus faible cette année qu’au cours des années précédentes. En 2015 et en 2016, Service Nouveau-Brunswick avait émis 5500 et 5900 nouvelles factures respectivement, selon le gouvernement.

Les factures d’impôt foncier au Nouveau-Brunswick indiquent la valeur aux fins d’évaluation et la valeur aux fins d’imposition. La différence peut être attribuable à la limite fixée à l’évaluation ou à la protection contre les hausses marquées d’évaluation (10 %). Cela s’applique seulement aux biens résidentiels occupés par le propriétaire dont la valeur n’a pas augmenté à la suite d’une nouvelle construction ou de rénovations importantes.

L’impôt foncier doit être réglé au plus tard le 31 mai; toutefois, les propriétaires peuvent choisir de payer l’impôt foncier sur leur résidence principale en 12 versements mensuels.