Bilinguisme: Alcool NB dit être prête à agir

Alcool NB se dit prête à apporter les changements nécessaires afin qu’elle se confirme enfin à ses obligations en matière de bilinguisme, dans la foulée du dépôt d’un rapport d’enquête de la commissaire aux langues officielles.

Comme le rapportait l’Acadie Nouvelle en exclusivité dans son édition de mercredi, la commissaire Katherine d’Entremont a récemment mené une enquête systémique sur les pratiques d’Alcool NB.

Elle s’est penchée sur ce dossier après avoir reçu dix plaintes en l’espace de quelques mois, en 2016, portant sur les services, l’affichage et les communications de cette société de la Couronne.

Son travail lui a permis de conclure que les plaintes étaient fondées et que la société n’avait pas respecté les droits linguistiques de ses clients à maintes reprises. Afin que la situation change, elle a émis huit recommandations.

En interview téléphonique, mercredi avant-midi, le porte-parole d’Alcool NB a confirmé ce que rapportait la commissaire dans son rapport, soit que des changements sont déjà mis en branle afin de corriger le tir.

«On accepte les huit recommandations du rapport de la commissaire. (…) On trouve que c’est important. Les gens du Nouveau-Brunswick doivent recevoir des services dans la langue de leur choix partout dans la province», a dit Mark Barbour.

Dans son rapport, Katherine d’Entremont indique que son commissariat a reçu près de 50 plaintes visant Alcool NB depuis 2006. Des enquêtes ont été menées et des recommandations ont été émises, mais cela n’a pas eu l’effet escompté.

Mark Barbour affirme que le PDG actuel de la société, Brian Harriman, et ses collègues de l’équipe de direction ont adopté une nouvelle approche lors de leur entrée en poste (en 2014 dans le cas de M. Harriman).

«Depuis que notre nouveau président et quelques nouveaux vice-présidents sont venus chez Alcool NB, il y a deux ans, on a décidé qu’on changerait la façon de faire les choses.»

Il indique que les dirigeants d’Alcool NB vont continuer de collaborer avec la commissaire au cours des prochains mois pour mettre en oeuvre ses recommandations.

«C’est à nous de continuer de les pousser»

Le ministre responsable des Langues officielles, le libéral Donald Arseneault, confirme qu’Alcool NB accepte toutes les recommandations de la commissaire. Cela lui plait.

«Je pense que ce qui est positif, c’est qu’ils acceptent qu’il y a des lacunes. Des recommandations ont été émises et ils veulent respecter l’ensemble des huit recommandations. On va regarder cela de près pour s’assurer qu’ils vont respecter ce qu’ils ont dit qu’ils allaient faire», dit-il en entrevue téléphonique.

Les changements ne se feront pas en claquant des doigts, dit-il, mais il croit qu’Alcool NB est sur la bonne voie.

«C’est à nous de continuer de les pousser. (…) Je ne dis pas que ce sera fait du jour au lendemain, je ne dis pas qu’il n’y a pas de défis à certaines recommandations que Mme d’Entremont met de l’avant. Mais je pense que lorsque l’on peut faire des améliorations, on doit le faire et on doit le faire le plus vite possible.»

Quant au président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Kevin Arseneau,il est plus prudent que le ministre Arseneault.

Il voit d’un très bon oeil les conclusions du rapport de Katherine d’Entremont et les mesures qu’elle recommande à Alcool NB, mais reste sur ses gardes.

«Ces recommandations ne sont pas du tout irréalisables pour Alcool NB. Je semble comprendre qu’Alcool NB est ouverte. Ça, c’est encourageant. Mais être encouragé et voir des changements, ce n’est pas toujours la même chose.»

-Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau