Campbellton veut compter plus d’abeilles sur son territoire

Campbellton pourrait bien devenir la première ville de la province – et même des Maritimes – à rejoindre les rangs du mouvement Bee City (Ville Abeille).

Lundi soir, le conseil municipal de Campbellton a adopté une résolution appuyant la Galerie Restigouche dans ses efforts à faire avancer la candidature de la ville comme «ville abeille».

Présent depuis quelques années aux États-Unis, le mouvement Bee City, est encore très jeune au pays. En fait, ce dernier ne compte pour le moment qu’une poignée de villes participantes (Toronto, Kaamloops et Chestermere) contrairement à son pendant américain en dénombre pour sa part plus d’une quarantaine. Il existe également des campus ainsi que des écoles «abeilles».

L’objectif de cette nomination est simple, soit de reconnaître l’importance de ces pollinisateurs dans le monde en posant de petits gestes, comme planter certaines espèces de plantes.

Bien connu dans la région pour son implication environnementale et communautaire, Bobby Ewing a accepté de chapeauter le projet au nom de Campbellton.

«L’objectif, c’est vraiment d’éduquer et de sensibiliser les gens de la ville à l’importance du rôle des abeilles pour nous tous», explique-t-il.

Ça, c’est pour la théorie. Côté pratique, on parle de planter des fleurs dans la ville auxquelles les abeilles sont naturellement attirées. La Ville serait d’ailleurs prête à fournir des emplacements pour que soient plantés ces fleurs à abeilles ainsi qu’un petit jardin patrimonial.

«On parle de planter quelques fleurs nous-mêmes, mais c’est certain qu’on va inviter la population à faire de même, à planter des espèces de fleurs qui fonctionnent bien pour le type d’abeilles que nous avons dans la région», explique M. Ewing.

Si le projet ne touche pour l’instant que la plantation de plantes, il pourrait éventuellement aller plus loin, comme jusqu’à encourager l’élevage d’abeilles en milieu urbain selon M. Ewing. «Pourquoi pas!», note-t-il.

«L’idée, c’est de créer un environnement invitant pour les abeilles. Car ce qu’il faut comprendre, c’est que sans ces pollinisateurs, nous n’avons pas de souper. Ils sont essentiels à l’écosystème», explique-t-il.

«C’est certain qu’à nous seuls, au Restigouche, on ne va pas changer grand-chose au sort des abeilles au niveau mondial. Et d’ailleurs je ne crois pas que l’on fait face à une problématique particulière ici. Mais la diminution du nombre d’abeilles sur la planète demeure une situation inquiétante qui devrait tous nous interpeller et, surtout, nous appeler à agir. Ce que l’on veut faire ici, c’est un petit geste. Mais tous les gestes, même les plus petits, finissent par compter», exprime M. Ewing.

Ce point de vue est partagé par Shelly Candel, directrice du mouvement à l’échelle nationale.

Celle-ci ne savait encore rien du désir de Campbellton de rejoindre les rangs de son organisation. Agréablement surprise, elle est aujourd’hui impatiente de souhaiter la bienvenue à la ville, ce qui en ferait la toute première communauté membre à l’est de Toronto.

«Nous sommes encore une organisation jeune au pays, mais le message que nous véhiculons n’en est pas moins important», souligne-t-elle.

Le programme comprend deux composantes majeures, soit la création d’un habitat pour les pollinisateurs et la sensibilisation de la population envers ces derniers. «Quand on y pense, il y a des choses bien plus pénibles et bien plus exigeantes que de faire un magnifique jardin de fleurs pour pollinisateurs. Installer un jardin et avoir des fleurs un peu partout dans une ville, c’est même en fait plutôt agréable pour nous également quand on y pense», dit-elle.

Misant sur l’éducation, le programme Bee City ne va toutefois pas jusqu’à demander aux municipalités participantes d’interdire l’utilisation de pesticides, herbicides ou fongicides sur leur territoire.

«On ne veut pas les forcer à faire de tels choix. On préfère changer les mentalités par l’éducation, la sensibilisation et la collaboration. Mais c’est certain qu’on applaudirait la démarche d’une municipalité qui voudrait aller dans cette voie parce qu’on sait que certains produits ont des effets nocifs sur les abeilles», dit Mme Candel.