La croustade record de Tracadie est homologuée par Guinness

Les membres du Club Richelieu de Tracadie ont gagné leur pari! Leur croustade aux bleuets, concoctée l’été dernier, a été homologuée par le Livre Guinness des records. Ils ont la confirmation d’avoir réalisé la plus grosse croustade au monde.

«Je faisais du camping à Fundy quand j’ai appris la nouvelle. Ils m’ont envoyé un courriel hier (mardi NDLR)», raconte Pierre Arsenault, le responsable du comité organisateur de l’activité.

Celui-ci se déclare «soulagé».

«Ç’a pris plus de temps qu’on le pensait. On était confiant, mais c’est vrai qu’à force, on se posait des questions.»

Sur les réseaux sociaux, l’officialisation de cet exploit fait réagir. Clifford Robichaud, un membre du club, a publié l’information sur son profil Facebook.

Son post a suscité plusieurs commentaires de félicitations. Yannick Charlebois, par exemple, se réjouit d’avoir assisté à cet événement.

«Je pourrai dire que j’y étais, écrit-il. Encore merci de m’avoir fait vivre ce moment Guinness.»

Isabelle Paulin aussi a participé au rendez-vous. Elle en garde un savoureux souvenir.

«C’était délicieux en plus.»

Le 31 juillet, dans le cadre des activités de La Ruée en centre-ville de Tracadie, des centaines de bénévoles, sous l’égide de deux cuisinières, ont cuisiné un pesant dessert. Poids affiché sur la balance: 498kg (1098lb).

C’est ce chiffre qui vaut au Club Richelieu l’obtention de son record. La croustade a impressionné, et ce, tant par son poids que par ses dimensions hors normes: 36pi de long par 7pi de large.

La manufacture d’acier MQM, principal partenaire de l’opération, avait conçu un four suffisamment grand pour la cuire. L’ancien responsable, Léopold Thériault, également membre du club, est ravi de ce succès.

«C’est quelque chose de spécial de se dire qu’on a accompli ce record Guinness. Tracadie rayonne maintenant dans leur livre.»

Il salue l’effort collectif.

«Ç’a été un beau travail d’équipe.»

En se fixant ce défi, le Club Richelieu avait pour première ambition de récolter des fonds. Sur place, le gâteau géant avait été découpé en parts. Celles-ci avaient été immédiatement vendues et, pour la plupart, aussitôt dégustées.

«Ce jour-là, on a amassé 9000$», renseigne Pierre Arsenault.

Cet argent servira pour la mise en place d’actions en faveur de la jeunesse. Une partie de la somme a déjà été investie pour la réfection du camp jeunesse de Tracadie, situé allée Richelieu, près du centre de villégiature Deux-Rivières Resort.

«Le camp a surtout besoin de rénovations intérieures. Il faut changer des planchers. Il y aura aussi des travaux de plâtrage et de peinture.»

Des séjours au camp jeunesse de Tracadie sont proposés tous les étés, pour les enfants de 6 à 13 ans. Les prochains débuteront fin juin. Ils rassemblent en moyenne 400 participants.