Donner un nouveau souffle à son centre-ville

Si plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick rêvent de donner un nouveau souffle à leur centre-ville, Caraquet pense avoir trouvé la bonne formule, celle qui lui permettra de redynamiser le coeur de la ville.

Le programme «Ma Boutique à l’Essai» a été lancé mercredi. Il s’agit d’une adaptation d’une initiative qui connaît déjà un certain succès en France depuis 2013. Elle permet aux entrepreneurs souhaitant ouvrir un commerce de mettre leur concept à l’épreuve pendant une période de six mois. Durant cette période, l’entrepreneur profite du soutien de plusieurs partenaires.

Par exemple, un local situé à la Place Caraquet, au centre-ville, est actuellement offert à un prix réduit, soit 50% du coût du loyer habituel.

D’autres ententes ont été établies avec la CBDC, un organisme qui encourage la création de petites et de moyennes entreprises, ainsi qu’avec un comptable, une experte en design intérieur et une firme de graphisme et de développement web, pour n’en citer que quelques-uns.

«La collaboration est le secret là-dedans. Si l’entrepreneur devait payer lui-même tous ces services individuellement, la facture s’élèverait à près de 10 000$. On lui donne tous les éléments pour réussir», explique Daniel Landry, agent de développement économique à la Ville de Caraquet.

L’objectif du projet est évidemment d’encourager de nouvelles entreprises à ouvrir leurs portes à Caraquet. La Ville cherche encore une première entreprise candidate pour lancer le projet.

«À Caraquet, on n’est pas mal en point, mais il ne faut pas attendre de l’être avant de se prendre en main. Le développement économique se fait de façon continue. (…) L’entrepreneur qui a une idée ou qui attendait simplement qu’une chance se présente a maintenant une occasion pour la saisir, tout en espérant qu’après six mois, la personne vole de ses propres ailes.»

Toutes les idées sont les bienvenues, mais le processus de sélection est quand même rigoureux, assure M.Landry. L’entrepreneur doit soumettre un plan d’affaires et des projections financières.

«Nous travaillons avec la CBDC pour réviser le plan d’affaires et ainsi de suite. On veut que l’entreprise ait de bonnes chances à dépasser la période de six mois, par contre, il a quand même six mois. Si après cette période le projet n’est pas concluant, la personne peut laisser tomber, si elle le souhaite.»

Par contre, si le commerce connaît du succès, après quelques mois, les responsables du programme commencent à chercher de nouveaux locaux pour permettre à d’autres entrepreneurs d’en profiter.

Un défi pour plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick

La revitalisation des centres-ville est un défi que plusieurs municipalités du pays tentent de relever. Le modèle de développement en Amérique du Nord encourage souvent les entrepreneurs et les investisseurs à développer en périphérie des villes au lieu du centre, rappelle Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Je pense que c’est une belle initiative à Caraquet. C’est certain que le développement des centres-ville est un défi à cause de notre approche nord-américaine du développement. On voit beaucoup ce que ça donne dans les plus grands centres, mais le phénomène existe quand même au Nouveau-Brunswick.»

Au fil des années, les municipalités de la province ont mis en place différents incitatifs pour mobiliser les gens d’affaires et encourager la population à se réapproprier leur centre-ville.

«Prenons le stationnement par exemple, ce n’est pas toujours facile de trouver un endroit où se stationner et il faut souvent payer, c’est pourquoi plusieurs villes ont aboli les parcomètres. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais ce n’est toujours facile. Les municipalités ont seulement un certain contrôle sur le désir des développeurs», ajoute M.Dion.

Des résultats prometteurs à Edmundston

Malgré les défis, les premiers résultats d’un programme de développement économique lancé à Edmundston en 2015 sont prometteurs. La municipalité avait alors annoncé son intention d’investir 300 000$ pour stimuler les investissements économiques sur son territoire par le biais de trois programmes différents.

Par exemple, grâce au programme Entreprendre, c’est dans ma nature, un nouvel entrepreneur peut recevoir une contribution équivalente à six mois de loyer (maximum de 5000$) et obtenir une réduction de 50% du coût de fabrication d’une enseigne (maximum de 500$).

L’appui financier est également offert pour la rénovation de façade et le soutien aux investisseurs.

À présent, la Ville a investi environ 97 000$. Cet argent a mené à la création de 29 nouvelles entreprises à Edmundston, dont 16 au centre-ville. Trois d’entre elles ont depuis mis la clé sous la porte, mais 50 emplois à temps plein ont été créés ou maintenus ainsi que 15 emplois à temps partiel, indique le maire d’Edmundston, Cyrille Simard.

Pour réussir à maintenir une certaine vitalité dans son centre-ville, l’implication de la municipalité est primordiale, croit le maire Simard.

«C’est un des rôles qu’une municipalité peut jouer afin d’être proactive. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça des programmes incitatifs. Ils ne sont pas particulièrement généreux, mais lorsqu’on voit le nombre d’emplois qui ont été créés ou maintenus, ça devient assez intéressant. Le montant investi est bien inférieur aux montants que d’autres paliers du gouvernement vont parfois offrir. Comme c’est de l’argent public, on veut s’assurer qu’il y a un retour sur l’investissement, et ce, afin que l’ensemble des citoyens en profite.»