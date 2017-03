Tempête: les déneigeurs se font philosophes!

Au lendemain d’une tempête de neige, le déblaiement des propriétés est de mise. Il y en a dont l’humeur est influencée par les soubresauts de Dame nature alors que d’autres les prennent à la légère. Rencontres avec des gens derrière la pelle ou la souffleuse mercredi matin.

Environnement Canada rapporte des précipitations plus élevées dans le Nord (Miramichi, Chaleur et Madawaska) que dans la Sud de la province.

Les précipitations accumulées ont été de 20 à 25 centimètres dans le secteur d’Edmundston. Elles ont atteint de 30 à 40 centimètres dans la région de Lac-Baker et entre 25 et 30 centimètres sur le territoire entre Grand-Sault et de Perth-Andover.

Le Restigouche-Ouest a été plus épargné avec des chutes d’environ 15 centimètres.

Responsable de l’entretien de l’église de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au centre-ville d’Edmundston, Léonide Daigle, est conscient qu’il en aura pour quelques heures à effectuer la tâche.

«Mars est surprenant parfois. Je ne serais pas surpris que Dame nature nous cache un autre petit quelque chose vendredi pour la Fête de la Saint-Patrick. Il me semble que c’est arrivé souvent par le passé», a-t-il lancé devant l’immense parvis d’église à déneiger.

Il fait le travail autour de l’église autant avec une souffleuse qu’à la pelle.

«La neige sur le dessus est fine, mais il y a une couche plus pesante en dessous. Je dirais que ça va me prendre environ quatre heures pour nettoyer une bonne bordée comme celle-là», a continué M. Daigle.

Jerry Levesque s’affairait à déblayer la neige autour d’un édifice dont il est propriétaire sur la rue de l’Église lorsque rencontré par le journal, mercredi matin. Il estime qu’il allait prendre d’une heure à 90 minutes pour effectuer le travail en compagnie d’un ami à la souffleuse. Il se faisait très philosophe face à la situation.

«On vit au Canada, alors c’est normal que ça se produise. Si on ne veut pas être confronté à la neige, il faut déménager ailleurs», a-t-il mentionné.

Malgré la tâche à effectuer, M. Levesque semblait apprécier ce moment passé à l’extérieur. Même si le vent était de la partie, il soutient qu’il a vu pire comme tempête.

«Ce n’est pas la fin du monde. Il a beaucoup neigé en décembre et en janvier et c’était plus tranquille récemment. Faut croire qu’on méritait d’en avoir d’autre», a-t-il blagué.

Un autre homme rencontré par le journal sur la rue Victoria dit par contre détesté l’hiver.

«J’imagine que ce sera la dernière. Nous sommes à la mi-mars, la neige va sûrement commencer à fondre. À tout le moins, ça me fait faire de l’exercice et j’en ai besoin», a-t-il raconté.

Un autre homme qui déblayait sa propriété sur le boulevard Hébert a reconnu qu’il s’agissait d’une bonne bordée.

«J’ai dû remplir de nouveau de gaz ma souffleuse alors que je fais tout avec un seul réservoir habituellement. La température n’affecte pas mon humeur, je prends ça comme ça vient», a dit l’homme à la retraite qui n’a pas voulu s’identifier.