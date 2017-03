La tempête force la fermeture de nombreuses écoles

La tempête de la Saint-Patrick, qui s’est abattue sur la province avec quelques jours d’avance cette année, a laissé jusqu’à 30 cm de neige par endroit au Nouveau-Brunswick.

Du point de vue de l’étendue géographique de la tempête qui balayé tout l’Est du pays, ce système météorologique était un monstre. Il a laissé plus de 75 cm de neige de sur certaines régions du Québec.

«Ç’a affecté tout l’Est américain et tout l’est du Canada, l’Ontario, le Québec et toutes les Maritimes au complet. C’est toujours difficile de dire si c’est la pire tempête, mais à ma souvenance c’est le système météorologique qui a affecté la plus grande région géographique (cet hiver)», a expliqué le météorologue pour Environnement, Claude Côté.

Au Nouveau-Brunswick, la tempête a été moins intense, mais elle a tout de même causé un certain chaos. Toutes les écoles du Nord de la province ont été fermées pour la journée ainsi que plusieurs établissements scolaires du comté de Kent et de la région de Fredericton. Quelques vols ont aussi été annulés à l’aéroport international Roméo-LeBlanc.

Des avis pour limiter la circulation entre Grand-Sault et la frontière québécoise ont aussi été émis et levés mercredi matin.

«En général, on a eu de 15 à 25 cm de neige, mais de Sackville à Amherst, j’ai des rapports de seulement 1 à 5 cm», a indiqué M. Côté.

La tempête a laissé de 15 à 20 cm de neige sur le Grand Moncton. Le nord de la province a eu les plus grandes accumulations.

«Les montants les plus appréciables sont dans le nord de la province. À Partir de Miramichi, on a des rapports de 25 cm de neige, la même chose pour la Péninsule acadienne. À Bathurst, on a reçu de 25 à 30 cm. La région d’Edmundston et de Grand-Sault a aussi reçu de 20 à 30 cm», a précisé le météorologue.

Le système météorologique a aussi généré de forts vents sur plusieurs secteurs de la province. Des rafales ont même dépassé légèrement les 100 km/h mardi soir. Dans le Grand Moncton, les rafales ont atteint 75 km/h entraînant une visibilité quasi nulle en soirée mardi.

La partie sud de la province aussi reçue d’une à trois heures de pluie verglaçante dans la nuit de mardi à mercredi. À 8h30, mercredi, plus de 3200 clients d’Énergie NB étaient privés d’électricité. Ce nombre est grimpé à plus de 5400 vers 10h, avant de retomber sous les 2200 à 11h30.

La tempête de mardi pourrait bien être la dernière de l’hiver. Environnement Canada prévoit par contre de 5 à 10 cm de neige pour le sud du Nouveau-Brunswick dimanche.

«On espère que c’était la dernière et pour les prochains jours, ce sera un temps plutôt saisonnier avec un mercure légèrement en dessous des normales saisonnières. On surveille un système pour la fin de semaine, surtout dimanche, qui pourrait affecter surtout la Nouvelle-Écosse et la moitié sud du Nouveau-Brunswick. Ça pourrait nous laisser de 5 à 10 cm de neige», a souligné M. Côté.

À plus long terme la semaine prochaine les températures seront sous les normales de saison et ensuite elles se situeront près des normales jusqu’à la mi-avril.