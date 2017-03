Le test des «valeurs canadiennes» très populaire au N.-B.

La directrice générale du Centre d’accueil d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du N.-B. (CAFi), Maha Imazitene, se dit plus déçue que surprise par les résultats du sondage de la firme CRA. - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Sept Néo-Brunswickois sur dix sont favorables à l’idée controversée de faire subir un test de «valeurs canadiennes» à tous les immigrants qui souhaitent entrer au pays, selon un nouveau sondage publié mercredi.

La firme néo-écossaise Corporate Research Associates (CRA) a sondé des centaines de répondants des provinces de l’Atlantique le mois dernier sur cette mesure proposée par Kellie Leitch.

Depuis plusieurs mois, cette députée conservatrice et candidate à la succession de Stephen Harper défend bec et ongles cette idée qualifiée de raciste par certains de ses rivaux. Elle persiste et signe malgré tout.

La majorité des répondants néo-brunswickois au sondage de CRA, soit 70%, ont dit appuyer généralement ou complètement ce test. L’échantillon pour le N.-B. est de 402 résidants de la province et la marge d’erreur est de 4,9%, 19 fois sur 20.

Les appuis au test de valeurs sont plus prononcés chez nous que dans le reste de la région. Ils sont de 66% à l’Île-du-Prince-Édouard, de 68% en Nouvelle-Écosse et de 67% à Terre-Neuve-et-Labrador, selon CRA.

Seulement 21% des répondants néo-brunswickois ont dit s’y opposer généralement ou complètement, tandis que 9% d’entre eux ont dit ne pas le savoir ou ont refusé de se prononcer.

De l’aveu même de CRA, les répondants n’ont pas été sondés en profondeur à ce sujet. Ce qui constitue les «valeurs canadiennes» à leurs yeux ne leur a pas non plus été précisé.

Selon son PDG Don Mills, la majorité claire de répondants disant être en faveur d’un test démontre combien il est important de définir quelles sont ces fameuses valeurs canadiennes.

«Nous avons l’intention de mener des recherches sur la définition des valeurs canadiennes les plus communes», dit-il dans le communiqué accompagnant les résultats publiés mercredi.

Des intervenants en immigration

Ces résultats ne surprennent pas les intervenants en immigration a qui nous avons demandé de commenter ces données.

C’est le cas de la directrice générale du Centre d’accueil d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du N.-B. (CAFi), Maha Imazitene. Elle rappelle que le concept de «valeurs canadiennes» reste à définir.

«Ça me déçoit plus que ça me surprend, tout simplement parce qu’on ne peut pas vouloir une évaluation de quelque chose qui n’est pas défini. Tant qu’on ne s’est pas mis d’accord sur les valeurs qui vont servir de base à une évaluation, c’est difficile de prendre parti.»

Selon elle, le système d’immigration canadien dans sa forme actuelle est très rigoureux et l’ajout d’un test de valeurs aux nombreuses étapes qui existent déjà n’est pas nécessaire.

«On a aujourd’hui des critères de sélection pour les immigrants qui sont quand même extrêmement efficaces. En tout cas, jusqu’à ce jour, ils ont montré leur efficacité.»

Bien des éléments sont déjà évalués, tels que les aptitudes langagières et la capacité d’intégration, précise-t-elle. Mais c’est une autre histoire lorsque l’on parle de valeurs.

«Parler de culture, c’est vraiment un aspect beaucoup plus complexe. On ne doit pas aller vers l’assimilation. La force du Canada, c’est le respect de la diversité, le respect du multiculturalisme», affirme Maha Imazitene.

Son confrère d’Edmundston, Éric Thibodeau, coordonnateur et agent d’établissement et d’intégration au Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, n’est pas plus surpris par les résultats du sondage.

«Les gens sont souvent portés à vouloir mettre toutes sortes de contraintes quand ils font face à quelque de nouveau», dit-il.

À l’instar de Maha Imazitene, il est d’avis qu’il serait particulièrement complexe de tester les valeurs des nouveaux arrivants.

«Ça devient difficile si on veut faire une charte des valeurs du Canada. Ça va être très difficile de faire consensus partout au pays. Chaque communauté est différente.»

Il ne voit pas la nécessité d’une telle évaluation.

«Ce qui est beau de l’immigration et de la diversité culturelle, ce sont ces différentes valeurs qui nous présentent de différents points de vue», dit-il.

Éric Thibodeau ajoute du même souffle qu’il est en faveur de la sensibilisation des nouveaux arrivants aux lois canadiennes afin de les aider à mieux s’intégrer et à s’intégrer sans pour autant tourner le dos à leurs valeurs.

«Parce qu’une valeur, c’est quelque chose que je pratique chez nous dans ma famille. Tant que ça ne contrevient pas aux lois du pays, ça ne pose pas problème.»

Arseneault et Higgs marchent sur des oeufs

En mêlée de presse, mercredi à Fredericton, des représentants des trois partis représentés à l’Assemblée législative ont été invités à commenter ces résultats.

Le ministre responsable du dossier de l’immigration, le libéral Donald Arseneault, n’a pas souhaité se mouiller.

«Premièrement, c’est un dossier fédéral. C’est Ottawa qui est responsable de toute la politique d’immigration. Je ne vais pas m’embarquer dans les débats politiques au sein du Parti conservateur fédéral», a-t-il dit.

Il a ensuite affirmé qu’il fait confiance au système d’immigration actuel et qu’il continuera de collaborer avec le gouvernement libéral de Justin Trudeau dans ce dossier.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a lui aussi été plutôt timide à ce sujet. Sa réponse a été très semblable à celle de Donald Arseneault, un événement particulièrement rare à Fredericton.

«C’est clairement un dossier fédéral. Ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle au provincial de quelque façon que ce soit.»

Sans trop s’avancer et sans prétendre qu’il «le connaît en détail», il s’est aussi dit ouvert à une révision des pratiques en matière d’immigration au Canada.

«Je pense que si c’est questionné au fédéral et que c’est révisé, on va réviser ce dossier lorsque des propositions sont présentées. Je pense que c’est probablement un bon exercice de procéder à une révision.»

Le chef du Parti vert, David Coon, a été le seul des trois politiciens interviewés à prendre une position claire sur le sondage.

Il s’est montré plutôt critique à son égard et n’a pas raté l’occasion de souligner ses défauts d’un ton légèrement moqueur.

«Cette question (posée par les sondeurs) peut être interprétée par les gens de tellement de façon. Tout le monde est d’avis que les Canadiens sont gentils et qu’ils ont de bonnes manières. Les gens diraient que c’est une valeur canadienne. Est-ce ce que pensaient les gens (lorsqu’ils ont répondu au sondage)? Va-t-on exiger des gens, des réfugiés qui viennent au Canada, qu’ils aient de bonnes manières?»

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau