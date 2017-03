Centraide de Moncton recueille une somme record: 2,3 millions $

Centraide de Moncton a ramassé plus de 2,3 millions $ pour améliorer la qualité de vie des citoyens les plus vulnérables. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

La fête de la Saint-Patrick est arrivée tôt à Centraide de Moncton cette année. Grâce aux contributions de plus de 190 lieux de travail et de 7000 individus, l’organisme a mené la plus importante campagne de financement de son histoire, recueillant la somme de 2,3 millions $.

La campagne de financement 2016 de Centraide de la région du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick a officiellement pris fin jeudi, au Centre communautaire de la paix de Moncton.

Dans une salle décorée de banderoles et de ballons gonflables verts – avec un homme déguisé en leprechaun -, l’organisme a dévoilé une somme record pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens les plus vulnérables. L’ancien record était de 2,2 millions $, en 2015.

Les dirigeants de la campagne estiment que les contributions du public ont permis d’améliorer la vie de 11 083 personnes dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick en 2016. Les dons ont permis le financement de 28 programmes administrés par 26 agences.

«Ça nous donne de l’énergie pour continuer à travailler et pour continuer à dépasser nos réalisations du passé. On a atteint une somme record cette année, mais on continue de voir le potentiel pour les années à venir», a affirmé Kirk Muise, président de la campagne.

Parmi les 28 programmes financés par Centraide, 15 sont axés sur la réussite des jeunes, 3 sur l’amélioration des conditions de vie et 10 sur les communautés solides.

Réussite des jeunes

CentraideElle a souligné l’histoire d’Ayana (nom fictif), une jeune née à l’extérieur du Canada qui habite aujourd’hui à Moncton. Forcée de s’adapter à une nouvelle école, à un nouveau mode de vie et même à une nouvelle langue, Ayana a réussi à s’intégrer à son nouvel environnement grâce au club Repaire jeunesse de Moncton.

En plus de lui offrir l’occasion de se faire des amis, le club a aidé Ayana à apprendre à lire une nouvelle langue grâce à une technique inspirée de la zoothérapie, la lecture pour chiots.

Les séances ont aidé Ayana, et bien d’autres, à surmonter les barrières linguistiques auxquelles ils font face. Le projet a permis à la jeune de «tisser des liens étroits avec ses pairs et d’être plus à l’aise et plus confiante dans sa nouvelle communauté».

Amélioration des conditions de vie

L’organisme a également raconté l’histoire de Sarah, une femme du Sud-Est qui a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Un jour, Sarah a décidé de briser le cycle en s’inscrivant aux cours mensuels de cuisine de la fondation Pedvac.

Au début, elle était gênée et embarrassée. Elle n’était pas habituée aux grands groupes et ses repas étaient surtout composés de saucisses et de macaronis Kraft. Cependant, au fil des mois, elle a découvert de nombreuses recettes et elle a développé un sens de la communauté.

Quand le groupe lui a offert une carte de voeux signée de tous pour son 55e anniversaire, elle a eu une réaction émotive, expliquant que «c’était la première fête d’anniversaire qu’on n’ait jamais organisée» pour elle.

Aujourd’hui, elle prépare de nombreuses recettes apprises en classe, accepte avec plaisir les légumes offerts à la banque alimentaire et aide au potager du centre.

Communautés solides

La vie de Garry a été bouleversée, en 2006, quand il a reçu un diagnostic de symptômes parkinsoniens et de troubles épileptiques. Ayant toujours été un homme actif, il devait soudainement s’adapter à sa nouvelle réalité afin de maintenir son indépendance.

À de nombreuses reprises, on lui a recommandé d’intégrer un foyer de soins.

L’organisme Capacité Nouveau-Brunswick a aidé Garry à amasser des fonds afin de s’acheter un fauteuil roulant et d’effectuer les modifications nécessaires à sa maison, dont l’installation d’une rampe d’accès et l’élargissement de la porte d’entrée.

Les travaux ont donc permis à Garry à continuer d’être indépendant et actif dans sa communauté.