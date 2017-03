Le changement de cap d’un ancien joueur compulsif

À 34 ans, Jonathan est une personnalité publique, il pilote une carrière en plein envol et mène une vie familiale paisible avec sa conjointe et ses deux filles, dans la Péninsule acadienne. Il est également un ancien joueur compulsif.

Jonathan est un nom fictif. Même s’il a accepté d’accorder une entrevue, l’Acadien ne parvient pas à se défaire de cette honte qui l’habite toujours, en partie. Il fera son «coming out» éventuellement, mais pas tout de suite, dit-il.

En partageant ce moment sombre de son passé, il souhaite lancer un message d’espoir, comme quoi il est possible de s’en sortir.

Jonathan avait 20 ans lorsqu’il a commencé à jouer régulièrement à la loterie vidéo.

«Tout a commencé au bar l’Osmose à l’Université de Moncton. À l’époque, il y avait des appareils de loterie vidéo. Je jouais avec un ami, on s’encourageait l’un l’autre, “juste 10$ chaque”, qu’on se disait.»

Peu après, il a décroché un emploi de barman au centre-ville de Moncton. Il terminait son quart de travail avec plusieurs centaines de dollars en argent comptant: les pourboires de la soirée.

Il a pris l’habitude d’aller en dépenser une partie dans les appareils de loterie vidéo d’un autre établissement.

«C’était beaucoup d’argent, je me disais que j’en aurais encore le lendemain, que même si je mettais un 20$ ou un 60$ ce n’était pas grand-chose, surtout si je gagnais un peu.»

Rapidement, l’occasionnel est devenu une habitude. Chaque soir, il insérait une centaine de dollars dans la fente de la machine. Parfois, il gagnait, mais le plus souvent, il perdait. Un soir, croyant qu’il pourrait regagner ce que la machine avait englouti, il a pigé dans ses économies.

«J’ai perdu 600$. C’était mon loyer au complet. Ça m’a sonné solidement quand c’est arrivé, mais ça ne m’a pas arrêté. J’ai continué à jouer le lendemain.»

C’est la naissance de sa première fille qui l’a responsabilisé.

«Je me suis dit qu’il fallait que j’arrête de faire des niaiseries.»

À l’âge de 25 ans, Jonathan est parvenu à prendre le contrôle sur sa dépendance, sa vie et ses finances. Il avoue toujours jouer «deux ou trois fois» par année, mais ces excès sont bien derrière lui.

Questionné à savoir s’il aurait aimé qu’un ami lui vienne en aide à son moment le plus sombre, Jonathan avoue qu’il ne l’aurait jamais accepté.

«Je ne réalisais pas que j’avais un problème à ce moment-là. C’est malheureux, mais je sais que j’aurais peut-être viré cette personne-là de bord. Pourtant j’en aurais eu besoin. J’aurais eu besoin qu’un chum me parle, mais personne ne l’a fait non plus.»

Déjouer le système pour se jouer soi-même

Les joueurs compulsifs hésitent souvent trop longtemps avant d’aller chercher de l’aide. Une fois au bord du précipice, bon nombre d’entre eux se résignent à aller chercher de l’aide au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shediac.

Kristal LeBlanc, directrice générale, connaît la chanson.

Une dame en pleurs frappe à la porte avec en main une facture d’électricité impayée et une lettre – datée d’il y a un mois -, indiquant que le courant va bientôt lui être coupé. L’intervenante tente de la calmer, puis lui remet un petit questionnaire pour lui permettre d’identifier son problème.

Bien que «problème de jeu compulsif» figure dans la liste, c’est l’option «problèmes financiers» qui sera cochée dans 95% des cas. C’est alors que commence le casse-tête.

Les gens aux prises avec des problèmes de jeu reconnaissent rarement être atteints d’un trouble compulsif.

«Ils vont tenter de cacher ça et de se mentir à eux même. C’est une question d’éducation, mais il y a une partie importante de honte. C’est important de reconnaître que les problèmes financiers sont un symptôme de la maladie.»

Certains vont tenter d’abuser de la bonté des services d’aide du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. C’est la dépendance qui les pousse à agir de la sorte.

«Il y en a qui attendent à la dernière minute parce qu’ils pensent qu’on va paniquer avec eux et qu’on va automatiquement leur donner de l’argent. Nous voulons régler le problème à la source pour éviter qu’ils reviennent ici dans quelques mois.»

La clef, dit Kristal LeBlanc, est d’avoir une discussion honnête sur les finances de la personne venue chercher de l’aide, ce qui n’est pas toujours facile.

«On va regarder ses finances avec elle et souvent on voit que toutes les dépenses sont normales sauf une sortie d’argent fréquente et inexpliquée. Des fois, ils refusent toute explication. À ce moment-là, je ferme mon livre et je leur dis qu’ils doivent être honnêtes avec moi s’ils veulent de l’aide.»

Quand ils déballent enfin leur sac, le processus de guérison peut alors débuter.

Les raisons qui poussent un individu vers le jeu compulsif sont aussi uniques et multiples que les gens qui traversent les portes du centre d’aide, explique la directrice générale. Une constance peut toutefois être observée: l’ennui.

«Le mari est dans l’Ouest et la femme n’a rien à faire à la maison, alors elle commence à aller jouer. Le jeune n’a rien à faire après le travail alors il va boire et il met de l’argent dans la machine. Ça devient une habitude, une dépendance, comme on peut être dépendant de l’alcool.»

Il faut les aider à se trouver un autre passe-temps, une autre source de satisfaction, dit-elle.

«C’est le sentiment de satisfaction qu’ils obtiennent en voyant les grosses lettres rouges “You Win!” qui les poussent à revenir. Il faut qu’ils apprennent à trouver satisfaction dans une autre activité.»

L’intervenante recommande de mettre une limite sur les cartes bancaires, de mettre la priorité sur le paiement des factures ainsi que de l’épicerie et de parler de ses progrès à un ami. Solliciter l’appui d’un ami ou inscrire au calendrier le nombre de jours passés sans avoir succombé à la tentation peut grandement aider.

«C’est un problème difficile à régler et il ne faut pas avoir honte. La première étape c’est d’aller chercher de l’aide. Le plus tôt sera le mieux.»

Toute personne aux prises avec des problèmes de dépendance au jeu peut obtenir de l’aide dans les centres de traitement de dépendances, ou par l’intermédiaire du service téléphonique gratuit et confidentiel du Nouveau-Brunswick offert 24 heures sur 24 en composant le 1-800-461-1234.

Des ressources sont également offertes aux amis et aux membres de la famille qui s’inquiètent au sujet d’un proche ou d’un être cher qui pourrait avoir un problème de dépendance au jeu.

