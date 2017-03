Loto Atlantique lance une alerte à la fraude

Alors que les cas de courriels frauduleux se multiplient, la Société des loteries appelle les joueurs à la plus grande prudence.

Un courriel de loterie frauduleuse cible les joueurs, alerte Loto Atlantique.

Le message annonce au destinataire qu’il a été tiré au hasard lors d’une promotion, a gagné un lot important en devise américaine. Les «gagnants» sont priés de communiquer avec un prétendu agent de réclamation de lot de Loto Atlantique et de lui donner des renseignements personnels.

Le courriel en question utilise le nom, le logo de Loto Atlantique et reprend quelques phrases que l’on retrouve sur le site de la Société des loteries.

«Ça a l’air très officiel, mais quand on y regarde de plus près on s’aperçoit que ce n’est pas légitime», décrit Mme Manore, porte-parole de Loto Atlantique.

Elle indique que les cas de fraude sont fréquents, mais que le problème se fait plus présent depuis quelques semaines.

«Dans le dernier mois, on a reçu plus d’appels que d’habitude au sujet d’un courriel qui circule», confirme-t-elle. On ignore cependant comment de courriels frauduleux ont été envoyés.

La Société des loteries recommande aux joueurs de ne pas ouvrir et de supprimer tous les courriels qui leur semblent suspects. «Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est pas vrai le plus souvent», souligne Christine Manore.

«Soyez vigilants et ne donnez pas d’informations personnelles par courriel ou par téléphone. Ce vous n’êtes pas certains, appelez-nous.»

En cas de doute, les joueurs peuvent ouvrir une session dans leur compte alc.ca ou communiquer avec le Centre de service à la clientèle au 1-800-561-3942 afin de vérifier s’ils ont gagné.

La porte-parole rappelle que Loto Atlantique ne demande pas à ses clients leurs informations personnelles par courriel.

La société n’a pas déposé de plainte à la GRC et n’entend pas prendre de mesures particulières en plus de cet avertissement. «Ce n’est pas notre rôle d’investiguer», déclare Christine Manore.

En revanche, elle donne quelques conseils pour repérer les loteries frauduleuses. Le courriel a l’air suspect : erreurs d’orthographe, coordonnées à l’étranger, lots en devises étrangères, logo de Loto Atlantique déformé ou dénaturé.

«Il y a fraude si vous n’avez pas acheté un billet ou n’avez pas soumis un coupon de participation. Si vous n’avez jamais entendu parler du jeu, du concours ou de la promotion dont il est question. Si on vous demande de verser un montant initial pour des droits ou des taxes afin de recevoir votre « lot ». Si on vous demande d’envoyer un courriel de réponse dans un laps de temps donné où l’argent sera donné à quelqu’un d’autre», peut-on lire dans le communiqué.

L’Acadie Nouvelle a contacté le Centre antifraude du Canada sans obtenir de réponse.

Le porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, Hans Ouellette affirme que son détachement n’a pas été informé de ce cas.

Il demande au public de ne pas répondre à ces courriels et conseille aux éventuelles victimes de communiquer avec le Centre antifraude du Canada en composant le 1-888-495-8501 ou d’aller en ligne au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.