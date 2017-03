Vols de camions dans la région de Moncton

La GRC sollicite l’aide du public dans le cadre d’une enquête sur une série de vols de camions.

Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2017, 12 camionnettes de marques Chevrolet, GMC, Ford et Dodge (modèles de 1997 à 2014) ont été volées dans le Grand Moncton. Parmi les véhicules volés il y avait des modèles à essence et des modèles fonctionnant au diesel.

Quiconque a des renseignements à cet égard est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400 ou avec Échec au crime au 1-800-222-8477.