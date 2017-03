Saint-Léolin: un acheteur sérieux se manifeste

Près d’un an après sa fermeture, l’ancien magasin coopératif de Saint-Léolin a-t-il enfin trouvé un nouveau propriétaire?

Peu de renseignements sont disponibles pour l’instant, mais un acheteur sérieux s’est récemment manifesté pour se porter acquéreur de l’épicerie, confirme Mathieu Chayer, maire de Saint-Léolin.

La population locale est invitée à en apprendre plus le 29 mars lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

«Effectivement, nous avons eu des discussions sérieuses avec un acheteur potentiel», souligne M.Chayer.

La Coopérative de Caraquet a annoncé la fermeture de ses points de service à Maisonnette et à Saint-Léolin en avril 2016. La décision était nécessaire pour éviter la faillite de la coopérative, avaient expliqué les responsables de la Coop.

Les magasins ont été offerts par la coopérative aux communautés pour la somme symbolique de 1$. L’entrepreneur Gabriel LeBreton a présenté une offre d’achat à Saint-Léolin et à Maisonnette, mais il a retiré son offre, puisque l’une de ses deux conditions d’achat ne pouvait être respectée par les vendeurs.

Au cours des mois suivants, la situation s’est améliorée, mais pour des raisons d’affaires, l’entrepreneur a choisi de seulement exploiter un commerce à Maisonnette. Une entente a été conclue en décembre avec la municipalité, qui est devenue propriétaire du bâtiment après avoir accepté l’offre d’achat de la Coopérative de Caraquet.

Si tout se déroule comme prévu, l’ouverture d’une nouvelle épicerie pourrait avoir lieu vers la mi-avril à Maisonnette, dit M.LeBreton.

En plus de la vente de nourriture, les services d’essence seront offerts ainsi que la vente de boissons alcoolisées. Au départ, l’ouverture devait avoir lieu plus tôt cet hiver, mais elle a été reportée principalement en raison de la tempête de verglas et d’autres tempêtes hivernales. De 5 à 7 emplois seront créés dans le magasin d’alimentation.

«Ma première commande devrait arriver lors de la première semaine d’avril. Je veux essayer d’ouvrir avant Pâques», dit M. LeBreton.