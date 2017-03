EXCLUSIF – «Ma mère a eu une belle vie, mais aussi une belle mort»

Un grand morceau de la vie d’Isabelle Pelletier et de ses sœurs Irène et Chantal, s’est envolé le 14 mars. Affaiblie à la suite d’un long combat contre le cancer, leur mère Claudette Pelletier est décédée à l’Unité de soins palliatifs de Campbellton.

Mme Pelletier savait exactement quand elle allait mourir, à l’heure près. Et ce n’est pas le cancer qui a provoqué sa mort. La citoyenne de Dalhousie a plutôt fait un dernier pied de nez à la maladie qui l’a tant fait souffrir, en choisissant d’abréger ses souffrances et celles de ses proches en faisant appel au programme d’aide médicale à mourir. Du coup, elle est devenue la première patiente du Restigouche à subir cette intervention, un geste encore relativement tabou dans la société.

Et c’est justement afin de démystifier cette réalité que Claudette Pelletier tenait à ce que son histoire soit connue de tous.

«C’était, en quelque sorte, l’une de ses dernières volontés», exprime sa fille, Isabelle, la voix encore empreinte des émotions en montagnes russes vécues au cours des dernières semaines.

Claudette Pelletier a appris en décembre 2012 qu’elle était atteinte d’un cancer des ovaires, une nouvelle difficile à avaler pour la femme de 60 ans pétillante de vie. Après des rondes de traitements et une période de rémission, elle croyait bien avoir étendu son adversaire au tapis. Mais celui-ci est revenu à la charge le printemps dernier, plus agressif encore.

Le mois dernier, les résultats de ses plus récents tests ont confirmé la mauvaise nouvelle: le cancer s’était propagé à ses poumons et ses os. Mme Pelletier est entrée à l’hôpital le 14 février et n’en est plus ressortie.

Vivante mais sans qualité de vie, les jours à venir s’annonçaient sombres pour Mme Pelletier. Une conversation a toutefois changé sa perspective sur sa maladie, ou plutôt sur son issue.

«Une dame lui a dit: Tu sais, il vient un temps où l’on doit penser qualité de vie et non quantité», raconte sa fille, une allusion directe à l’aide médicale à mourir.

«Elle nous a alors parlé de son projet. Ça nous a fait peur sur le coup, car on ne parle plus simplement d’abandonner un traitement médical, mais bien de choisir la date de sa mort», raconte Isabelle.

«Elle voulait mourir dans la dignité, s’éviter des douleurs épouvantables et, surtout, nous éviter d’assister à tout cela, impuissants, pendant on ne sait combien de temps. Elle voulait nous éviter ce souvenir d’elle. Et quand on y pense, c’est un cadeau incroyable qu’elle nous a fait. On sentait qu’elle voulait, en quelque sorte, notre accord. Elle avait peur qu’on la prenne pour une lâche parce qu’elle désirait abandonner son combat, mais c’était tout le contraire. On savait tous ce qu’elle avait enduré, qu’elle s’était battue», exprime Isabelle.

Afin de souligner le courage de leur mère, ses filles lui ont fait fabriquer une médaille sur mesure qui lui fut remise le «grand jour». Quelques jours après son décès, les trois sœurs se sont également fait tatouer chacune un petit mot au poignet en hommage à leur mère. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Jusqu’au bout

La demande pour prendre part au programme d’aide médicale à mourir été effectuée auprès du personnel médical de l’Hôpital régional de Campbellton. Avant d’être autorisées, deux médecins ont évalué l’état physique et mental de Mme Pelletier, question de vérifier si elle était parfaitement consciente du choix qu’elle faisait. Dix jours plus tard, Mme Pelletier recevait son autorisation.

Deux autres demandes similaires avaient été approuvées pour le programme à Campbellton. Les deux patients sont toutefois décédés avant de s’en prévaloir. Du coup, Mme Pelletier a été la première personne de la région à se rendre jusqu’au bout du processus.

C’est elle qui a choisi la journée de sa mort, le 14 mars.

«C’est vraiment un drôle de sentiment d’apprendre que ça va de l’avant. D’un côté, on est content pour elle, mais de l’autre, on sait ce qui s’en vient, que le temps est compté. Tous les matins, tu sais qu’il y a de moins en moins de grains dans le sablier. Ce fut dix jours intenses en émotion. Pour ma mère, ce fut dix longues journées, car elle souffrait. Pour nous, ce fut dix jours qui ont passé trop vite», confie Isabelle.

La journée de la mort de Mme Pelletier ne fut toutefois pas que tristesse. Cette dernière voulait en effet qu’il se dégage un air de fête. Puis vint le moment où l’équipe médicale s’est présentée avec les quatre injections du cocktail fatal. La famille de Mme Pelletier est demeurée à ses côtés jusqu’à ces derniers instants.

«Ce qui me conforte, c’est qu’elle aura eu une belle vie, mais aussi une belle mort», exprime Isabelle.

À ses funérailles, la dernière chanson à jouer fut choisie précisément par Mme Pelletier, un morceau illustrant parfaitement la situation: My Way de Frank Sinatra.

«Pour ma mère, mourir de cette façon c’était mourir dans la dignité. C’était aussi sa façon à elle de dire au cancer que c’est elle qui avait gagné, qui a décidé quand elle allait partir. Elle a pris le contrôle de son destin. Nous, on ne pouvait que l’appuyer dans son choix. Ce ne fut pas toujours facile, mais c’était la chose à faire», conclut Isabelle.

Souhait

Si elle a un souhait, Isabelle Pelletier espère que l’aide à mourir devienne moins taboue.

«Il faut en parler, ne pas cacher ça ou faire comme si ça n’existait pas», dit-elle.

«Le milieu hospitalier ne fait pas vraiment la promotion de cette option, même si c’est socialement accepté. Pour certains professionnels, aider une personne à mourir va un peu à l’encontre de leur code d’éthique qui consiste davantage à sauver des vies. Il y a donc beaucoup de gens qui ne savent pas que c’est disponible au Nouveau-Brunswick et même dans notre petite région. Toute cette situation m’a ouvert les yeux sur cette réalité», estime Isabelle.

«Aujourd’hui est ma dernière journée!»

Au matin du 14 mars, quelques heures avant l’intervention, Claudette Pelletier a saisi sa tablette électronique afin de composer un message qu’elle a publié sur le mur de son compte Facebook, un message touchant, un tout dernier au revoir à ses nombreux amis. En voici l’intégral:

Bon mardi matin. Aujourd’hui est ma dernière journée, car j’ai opté pour l’aide médicale à mourir. Je suis maintenant en phase terminale pour le cancer des ovaires. Je me bats depuis plus de 4 ans. Pour gagner contre ce foutu cancer, J’AI pris la décision, après mûres réflexions, d’utiliser l’assistance médicale pour partir dignement sans douleur et sans souffrance.

Ce n’est pas sans tristesse que je vous dis un dernier au revoir!

N’ayez pas peur de choisir votre destin face à la mort pour partir avec dignité, sans douleur et sans souffrance.

N’ayez pas peur de vivre et de profiter pleinement de chaque instant. La santé est une richesse inestimable!

– Claudette