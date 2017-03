Fin des cliniques de sang: le Restigouche ne décolère pas

La décision de la Société canadienne du sang de cesser ses cliniques mobiles de collecte à Campbellton et Dalhousie continue de soulever passions et, surtout, incompréhension.

Lundi lors de la rencontre publique du conseil municipal de Dalhousie, la mairesse adjointe, Gail Fearon, a rapidement mis la table pour le sujet, dénonçant la façon cavalière de l’organisme de rejeter les deux villes du Restigouche après autant de loyaux services.

«Je ne comprends pas qu’on ne nous ait pas approchés au préalable pour nous expliquer la situation. Ça nous aurait donné la chance de la corriger le tir. Si on avait pris la peine de nous soumettre des objectifs (nombre de donneurs), on aurait certainement pu travailler sur un plan pour régler la problématique. Là, on est mis en face d’un fait accompli », indique Mme Fearon, persuadée que de miser davantage sur les deux grands centres urbains de la province (Saint-Jean et Moncton) constitue une erreur.

Ses propos rejoignent ceux du maire, Normand Pelletier.

«Pour moi, cette décision est tout simplement un non-sens et nous allons continuer de faire des pressions auprès de l’organisme tout comme auprès des gouvernements afin qu’elle soit renversée. On ne peut pas «flusher» comme ça près de 140 dons de sang», indique le maire,

«Aujourd’hui j’ai mal»

Bénévole depuis 42 ans auprès de la collecte de sang de Dalhousie, June Harquail n’a jamais vu venir le coup.

«On me l’a appris samedi seulement, et c’est un véritable choc. Je suis bouleversée depuis. C’est une décision que je ne comprends toujours pas », exprime-t-elle.

«Je me suis embarquée dans ce projet parce que je trouvais que c’était quelque chose qui apportait l’espoir aux gens, qui démontrait qu’on pouvait s’entraider. Mais aujourd’hui, j’ai perdu beaucoup de mes illusions, de mon respect envers l’organisation, car tout semble uniquement une question d’argent. Aujourd’hui, ça me fait mal. J’ai mal pour toutes les personnes qui ont donné de leur sang, qui se sont dévouées à la cause pendant de si nombreuses années. Et c’est d’autant plus décevant que nos communautés ont toujours été très généreuses. Elles méritent un meilleur sort», ajoute-t-elle.

Entre-temps, cette dernière demande aux gens de se présenter en grand nombre lors des (deux dernières) cliniques de Campbellton et Dalhousie en mai, question d’envoyer un message fort à la Société canadienne du sang.

Le ministre réclame un moratoire

Interpellé dans le dossier, le ministre provincial et député de Campbellton-Dalhousie, Donald Arseneault, n’a pas pris de temps à agir. Il a fait parvenir une missive à la présidente de la Société canadienne du sang lui demandant de repousser d’au moins une année sa décision de cesser ses collectes au Restigouche.

«Votre décision est sans contredit une déception énorme pour la région. C’est aussi un manque total de respect envers une communauté qui possède plus de 65 ans d’expérience dans le don de sang. Je ne peux imaginer le nombre de vies qui ont été sauvées par la générosité des donneurs du Restigouche», a-t-il écrit à la direction de l’organisme. S’il dit comprendre que la Société canadienne du sang doit elle aussi prendre certaines décisions difficiles, le ministre estime qu’il est important de veiller à respecter les communautés qui ont contribué pendant aussi longtemps à garnir la banque de sang de la province.

M. Arseneault croit que l’année de sursis qu’il demande permettra de prouver que le nombre de donneurs peut augmenter au Restigouche et atteindre les objectifs de l’organisation.