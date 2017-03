Un Irving (beaucoup) plus riche et un Irving (un peu) plus pauvre

Les deux frères de l’empire Irving, James et Arthur, figurent toujours parmi les 400 personnes les plus riches de la planète, selon le magazine Forbes. Alors que la fortune d’Arthur a diminué un peu, celle de James a fait un bond de… 2,2 milliards $ en un an!

Selon Forbes, James K. Irving vaut désormais 7,6 milliards $ – comparativement à 5,4 milliards $ l’an dernier – ce qui le place au 179e rang des milliardaires les mieux nantis.

Âgé de 89 ans, il possède J.D. Irving, un conglomérat avec plus de deux douzaines de sociétés dans les aliments surgelés, la vente au détail, la construction navale, le transport et plus encore. Son exploitation forestière et forestière, basée au Nouveau-Brunswick, a planté près d’un milliard d’arbres depuis 1957. Il possède également l’un des plus grands chantiers navals au Canada, à Halifax, qui a remporté une soumission de 18 milliards $ en 2011 pour construire des navires de combat.

Arthur Irving, 87 ans, connaît des moments plus difficiles, sa fortune est évaluée à 4,5 milliards $, ce qui lui donne le 367 rang sur la liste des milliardaires. Il s’agit d’une baisse de 200 millions $ en un an. La crise dans le secteur du pétrole a fait reculer sa fortune de 1 milliard $ depuis 2014. Il possède Irving Oil, qui exploite environ 900 stations-service au Canada et dans le nord-est des États-Unis, ainsi que la plus importante raffinerie de pétrole au Canada.

«Le duo fait partie de la troisième génération de la famille Irving. Leur grand-père, James Dergavel Irving, a commencé l’entreprise familiale à la fin des années 1800. Ses premières entreprises comprenaient une exploitation forestière, un magasin général et trois fermes. Son fils Kenneth Colin (K.C.) Irving a ajouté des opérations pétrolières à l’empire dans les années 1920. Selon les informations reçues, la famille aurait réparti les actifs après la mort de K.C. en 1992, mais les relations interfamiliales seraient devenues glaciales depuis. Du côté d’Arthur, une bataille juridique acrimonieuse a fait surface en 2009 sur l’allocation d’une fiducie entre ses cinq enfants. Son fils Kenneth, alors PDG d’Irving Oil, croyait avoir droit à une plus grande part de l’entreprise. Une bisbille aurait éclaté entre le père et le fils, et Kenneth a quitté la société en 2010, citant des problèmes de santé», peut-on lire dans le magazine.