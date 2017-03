Jason Lavigne s’est fabriqué un doigt [vidéo ]

Jason Lavigne a perdu un doigt en décembre dernier. Le programmeur et entrepreneur de Moncton a décidé de se construire sa propre prothèse à l'aide d'une imprimante 3D. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Jason Lavigne a perdu un doigt. Moins de dix jours avant Noël, il a eu une malencontreuse expérience avec un banc de scie. Plutôt que de vivre avec un index en moins, il a décidé de s’en fabriquer un, littéralement.

Le 17 décembre 2016, il était environ 16h30, Jason effectuait des rénovations dans son sous-sol. Alors qu’il taillait un panneau de MDF, son banc de scie a bloqué. La force du mouvement a entraîné son index de la main gauche à percuter à deux reprises la scie qui tournait toujours.

«Mon doigt a bondi deux fois sur la lame et ç’a touché l’autre doigt (le majeur). J’avais un doigt qui pendait. J’étais pas mal sûr de le perdre et l’autre était pas mal coupé, je pensais le perdre lui aussi», a confié M. Lavigne à l’Acadie Nouvelle.

Ses deux filles et sa conjointe étaient parties magasiner au moment de l’accident. Il a réussi tout de même à prévenir sa femme de l’événement et afin de ne pas effrayer les enfants, il nettoie même le sang sur la scène. Il se questionne. Doit-il appeler le 911 ou conduire jusqu’à l’hôpital?

«Quand ça fesse, tu ne sens plus rien parce que ç’a coupé tous les nerfs. C’est comme s’il s’était endormi sur le coup. C’est surprenant, ça fait moins mal qu’on pourrait le penser.»

Finalement, il opte pour le 911. Les pompiers et l’ambulance arrivent. Arrivé à l’hôpital, il était sûr de perdre au moins un doigt. Sur la civière, il a immédiatement entamé une recherche afin de trouver une prothèse pour son index.

«Allongé sur la civière, avec la morphine, j’ai commencé à penser qu’il y a sûrement quelque chose en ligne pour des prothèses et j’ai commencé à regarder. J’étais en mode crise. J’avais un bras qui pendait d’un côté et mon téléphone dans l’autre main en train de pitonner. Ç’a fait rire les infirmières. J’ai trouvé quelques modèles de prothèses là», a-t-il raconté en rigolant.

Jason Lavigne n’est pas un travailleur de la construction, malgré ce que peut laisser croire sa mésaventure. Il est plutôt programmeur et entrepreneur. Il a fondé Blaze Studios à Moncton en 2009. Son entreprise développe des plates-formes web pour le commerce en ligne et des applications mobiles entre autres.

Quand vient le temps de comprendre des nouvelles technologies, l’homme originaire de Bathurst est donc très habile. Ses connaissances en la matière lui ont servi puisque sa prothèse, il devait l’imprimer en trois dimensions. Il a trouvé un modèle de base sur Internet qu’il a ensuite adapté à ses besoins. Il a acheté une imprimante 3D et il s’est mis au travail.

Depuis une semaine maintenant, Jason a un index en plastique. Excluant, le prix d’achat d’une imprimante 3D (1200$), faire un doigt en plastique lui a coûté 5$. Le prix d’une prothèse de niveau médicale peut se chiffrer à plusieurs milliers de dollars pour un doigt et elle ne sera pas fonctionnelle contrairement à celle que Jason a fabriquée.

«Même si ça ne paraît pas comme un vrai doigt, il te faut quelque chose avec laquelle tu peux travailler.»

Même s’il est possible de se procurer une imprimante 3D pour quelques centaines de dollars pour être en mesure de se créer une prothèse, Jason Lavigne reconnaît que ce n’est pas tout le monde qui possède les connaissances nécessaires pour y arriver.

«Il faut quand même avoir des connaissances techniques. Il y a des logiciels spécifiques avec lesquels il faut travailler. Il faut comprendre les différents types de fichiers et savoir comment les convertir.»

Jason Lavigne pense maintenant améliorer sa prothèse et la rendre encore plus fonctionnelle, mais pour l’instant elle lui permet de travailler et de faire des travaux, comme finalement retirer les lumières de Noël à la maison.