Un attentat au parlement britannique a fait au moins quatre morts

(mis à jour 16h25)

Quatre personnes ont perdu la vie et 20 autres ont été blessées dans l’attentat survenu mercredi près du parlement britannique à Londres, a annoncé la police. Parmi les personnes tuées figurent l’assaillant et un policier.

Les autorités croient qu’un seul homme a mené l’attaque.

Le chef de la section de lutte contre le terrorisme de la Police métropolitaine de Londres, Mark Rowley, a mentionné que le parlement était toujours en confinement en milieu d’après-midi pendant que des policiers sécurisaient l’ensemble du secteur.

M. Rowley a précisé que le policier qui a perdu la vie était un officier armé qui assurait la sécurité du parlement. Trois autres policiers ont été blessés.

Colleen Anderson, de l’Hôpital St-Thomas, a confirmé qu’une femme, qui se trouvait sur le pont de Westminster au moment de l’attaque, a été tuée.

Le ministère français des Affaires étrangères a mentionné que trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau, situé en Bretagne, figurent parmi les blessés. Ils étaient en voyage scolaire à Londres au moment du drame.

Une femme a été repêchée dans la Tamise. Selon l’autorité portuaire de Londres, la dame était blessée mais vivante lors de l’opération de secours.

Cet événement, qui est traité comme un attentat terroriste par les autorités britanniques, survient un an jour pour jour après les attentats dans le métro et à l’aéroport de Bruxelles, qui avaient fait 32 morts.

Selon la séquence des événements rapportée par la police londonienne, l’homme aurait percuté des passants avec sa voiture sur un pont situé près du parlement.

Il aurait ensuite foncé vers le parlement, en défonçant des barrières de sécurité, pour ensuite poignarder à mort un policier. L’assaillant aurait alors été abattu par un autre policier.

Le journaliste Quentin Letts, du «Daily Mail», a raconté avoir vu un homme vêtu de noir attaquer un policier à l’extérieur du parlement avant d’être atteint de deux ou trois balles au moment où il tentait d’entrer dans la Chambre des communes.

«Il avait quelque chose dans sa main, on aurait dit un bâton, et il a été intercepté par deux policiers avec des vestes jaunes, a-t-il dit à la BBC. Et un des policiers en jaune est tombé au sol et on pouvait voir l’homme en noir qui bougeait le bras comme s’il poignardait ou frappait le policier en jaune.»

M. Lett a dit que l’autre policier était alors parti chercher de l’aide, et que l’homme en noir avait couru vers l’entrée.

«Et comme ce type courait vers l’entrée, deux gars habillés en civil avec des armes lui ont crié quelque chose qui ressemblait à un avertissement, il n’en a pas tenu compte, et ils ont tiré deux ou trois fois, et il est tombé», a-t-il décrit.

La première ministre britannique Theresa May a déclaré qu’elle présiderait, plus tard mercredi, une rencontre du comité d’urgence du gouvernement.

Ce comité, communément appelé Cobra, s’était notamment réuni dans la foulée de l’attaque contre le réseau de transport public de Londres le 7 juillet 2005.