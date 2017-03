Un avertissement de blizzard force la fermeture d’écoles

La direction du District scolaire francophone Sud a joué la carte de la prudence, mercredi matin, en annonçant la fermeture de quelques écoles à la suite d’un avertissement de blizzard émis par Environnement Canada.

Ainsi, les écoles de Baie Sainte-Anne, de Miramichi, de Richibucto, de Saint-Louis-de-Kent et de Rogersville sont fermées mercredi.

Environnement Canada a mis à jour son avertissement de blizzard dans la nuit de mardi à mercredi. Il concerne principalement les régions de l’est de la province, dont le comté de Kent, la région de Miramichi, le Grand Moncton, la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

«Une dépression en formation sur le Maine se déplacera vers l’Est sur le sud du Nouveau-Brunswick mercredi pour se trouver sur le détroit de Northumberland en soirée», indique l’agence fédérale.

«La neige associée à ce système commencera à tomber mercredi matin et continuera au cours de la journée jusqu’en soirée ou dans la nuit. Quelques averses de pluie se mêleront probablement à la neige tôt mercredi après-midi sur les secteurs du sud du Nouveau-Brunswick. On prévoit une accumulation totale de près de 15 centimètres de neige.»

«Des vents forts du Nord-Ouest et des températures très basses surviendront mercredi après-midi et conjugueront leurs effets à la nouvelle neige pour occasionner une visibilité très réduite dans la poudrerie tard en après-midi, en soirée et pendant la nuit. On prévoit des rafales à près de 70 km/h sur la plupart des secteurs en soirée. Des rafales pouvant atteindre 90 km/h sont attendues sur quelques secteurs côtiers.»

Environnement Canada prévoit des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite.

Un bulletin météorologique spécial est également en vigueur pour le Restigouche et l’ouest de la province.

Environnement Canada prévoit de la neige (devant débuter en matinée), de forts vents du Nord-Ouest, de la poudrerie et des températures très froides pour ce secteur.