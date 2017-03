Combler le fossé entre autochtones et francophones [vidéo]

S’ils étaient très nombreux par le passé, les échanges entre les autochtones et les Acadiens sont aujourd’hui plus rares. Les participants du Festival Wela’lin («Merci» dans la langue Mi’kmaq) ont voulu revigorer une relation d’amitié vieille de plus de 400 ans.

L’Université de Moncton accueillait mardi la première édition de cet événement de sensibilisation à la culture autochtone. La journée a commencé par une série de danses traditionnelles présentées par des membres de la communauté d’Elsipogtog. Au son du tambour, étudiants et professeurs ont ensuite rejoint la ronde dans un beau moment de communion.

Accompagné de percussionnistes, Jimmy Augustine a animé de nombreux Pow-Wow à travers l’Amérique du Nord. Il en profite chaque fois pour partager les traditions de son peuple.

«Je voulais être ici pour parler de notre culture, beaucoup de gens la connaissent mal,dit-il. Certains ne voient que les problèmes d’alcool et de drogue, mais nous avons beaucoup à offrir, de nombreux principes de vie dont on peut s’inspirer. L’idée est de partager, de se rassembler, de se respecter chacun de façon égale, et ce, peu importe sa couleur de peau.»

Lors de la discussion qui a suivi, l’historien Maurice Basque a rappelé les relations positives qu’entretenaient les premiers Acadiens avec les communautés autochtones.

«Cette image d’amitié est restée assez figée dans notre imaginaire», remarque l’universitaire. «On se contente de dire que ce sont nos amis, mais on ne les connaît pas.»

Il note qu’un fossé s’est creusé entre les deux communautés depuis le 19e siècle, époque à laquelle les élites acadiennes ont tourné le dos aux Amérindiens qui de leur côté ont principalement suivi une éducation en anglais.

Maurice Basque regrette qu’aujourd’hui seule l’Université de Moncton n’ait pas de programme ou de chaire d’étude amérindienne. Il estime que les groupes acadiens tels que la SANB ne soutiennent pas suffisamment les revendications des Premières Nations.

«Pourquoi ces silences? S’il y a un groupe au Nouveau-Brunswick qui sait ce que c’est de perdre sa langue et sa culture ce sont bien les Acadiens. Pourtant, la communauté acadienne est très absente dans son appui aux communautés amérindiennes quand celles-ci revendiquent un droit à une éducation dans leur langue.»

L’historien Maurice Basque regrette le manque d’échanges entre les deux communautés. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les membres de la communauté d’Elsipogtog ont présenté plusieurs danses traditionnelles. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les membres de la communauté d’Elsipogtog ont présenté plusieurs danses traditionnelles. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Ronald Brun est agent en santé mentale et en développement social dans la communauté d’Elsipogtog depuis plus de vingt ans. Il a constaté l’effet dévastateur des écoles résidentielles, ces pensionnats qui ont entrepris l’assimilation des enfants autochtones jusqu’à la fin du 20e siècle.

«On a créé un cycle de violence et de désintégration sociale, lance-t-il. À Elsipogtog, le taux de suicide est sept fois supérieur à la moyenne provinciale et ça ne change pas.»

Selon Ronald Brun, de nombreux services manquent dans la réserve et le sous-financement freine les initiatives.

«Une bonne partie de la population d’Elsipogtog parle encore la langue, mais elle est en train de la perdre, parce qu’elle n’a pas développé d’institution d’éducation ou de programme d’immersion. Les autochtones se tournent vers nous, ils attendent qu’on les comprenne et qu’on travaille avec eux. On a besoin de commencer à faire notre part.»

Joueur et joueuse des Aigles Bleus, Robby et Janelle Graham font partie des rares étudiants Mi’kmaq inscrits à l’Université de Moncton. Ils ont grandi à Elsipogtog avant de poursuivre leur scolarité à Dieppe. Ils l’ont vite observé, la culture des Premières Nations est rarement abordée dans les écoles.

«Nous étions les seuls Autochtones à l’école Amirault, se rappelle Robby. Les jeunes nous appelaient les Indiens, tout le monde te regardait différemment, personne ne savait ce qu’était Elsipogtog. Ça aurait été le fun que l’école s’implique plus pour expliquer d’où l’on vient.»

Le frère et la soeur participent encore à certaines cérémonies en famille et sont bien décidés à apprendre la langue Mi’kmaq. Eux aussi aimeraient que les deux communautés se rapprochent et apprennent à se connaître.