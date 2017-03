Réservé aux 18 ans et plus

Le gouvernement du Parti libéral ne fera pas campagne en faveur du vote à 16 ans dans l’éventualité d’un référendum. Il n’entend pas non plus laisser les adolescents participer à l’exercice en 2020.

Le premier ministre Brian Gallant a réitéré mercredi son engagement de tenir un référendum sur le vote à 16 ans lors des élections quadriennales de 2020 si son gouvernement est réélu en septembre 2018.

«Nous allons faire un référendum en 2020 sur ce sujet. C’est un engagement de notre gouvernement. Nous pensons que n’importe quelle révision sur la façon dont nous votons ou sur qui vote mérite d’être discutée longuement», a-t-il déclaré en mêlée de presse après la période des questions.

M. Gallant a cependant indiqué que les jeunes seront âgés de 16 ans et de 17 ans lors du référendum ne pourront pas s’exprimer dans les urnes, et ce, malgré les récents précédents dans la région et dans le monde.

«Ça se fera comme on le fait en ce moment avec les gens qui ont 18 ans et plus. Ça, c’est très important», a affirmé le premier ministre.

«Afin d’épargner de l’argent et d’être plus efficace, (le référendum) sera fait durant les élections municipales et ce sont des personnes de 18 ans et plus qui votent aux élections municipales.»

Lors d’un plébiscite sur le mode de scrutin à l’Île-du-Prince-Édouard, l’an dernier, les jeunes de 16 ans et plus ont pu participer au vote au même titre que ceux de 18 ans et plus.

En 2014, durant le référendum sur l’indépendance de l’Écosse, au Royaume-Uni, les jeunes de 16 ans et plus ont également été autorisés à s’exprimer.

Brian Gallant a aussi confié mercredi que son gouvernement ne fera pas campagne pour ou contre la proposition de baisser l’âge du vote à 16 ans si son parti est réélu lors des prochaines élections.

«Peu importe le sujet, nous n’allons pas prendre position d’un côté ou de l’autre. Notre système démocratique appartient aux gens du Nouveau-Brunswick alors nous allons les laisser prendre la décision sur comment nous devrions voter et qui devrait voter», a indiqué M. Gallant.

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick a été le principal vecteur de l’idée du vote à 16 ans ces dernières années.

Sa présidente déplore que ses membres soient écartés d’un éventuel référendum.

«C’est un peu frustrant. L’objectif c’est de donner le droit de parole aux jeunes, mais là on dit: “nous allons vérifier si vous êtes capables (de voter), mais nous ne vous donnons pas le droit de parole sur la question”», illustre Sue Duguay.

Elle rappelle que la Commission sur la réforme électorale qui a été créée par le gouvernement et qui a présenté son rapport au début du mois a recommandé au gouvernement d’accorder le droit de vote aux jeunes de 16 ans et plus.

La Fédération est d’avis que le gouvernement pourrait baisser l’âge du vote en se fiant seulement sur le travail et les consultations populaires de la Commission sans passer par un référendum.

Les jeunes francophones n’en veulent cependant pas au gouvernement de vouloir rester neutre lors du rendez-vous avec les urnes.

«Ce n’est pas la première fois qu’un parti politique reste neutre durant un référendum. Ce n’est pas ce qui nous chicote le plus», explique Mme Duguay.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Bernard Lord avait notamment décidé de rester neutre lors d’un référendum qu’il avait organisé en 2001 sur l’interdiction des appareils de loterie vidéo.

Une proposition a cependant beaucoup moins de chance d’être adoptée lors d’un référendum si le gouvernement ne fait pas campagne en sa faveur.

C’est du moins l’analyse du politologue Jamie Gillies de l’Université Saint Thomas. Durant son passage devant la Commission en janvier, M. Gillies avait souligné que les quatre derniers référendums sur le mode de scrutin au pays ont échoué en raison du manque de conviction des gouvernements qui les ont organisés.

«Si vous avez l’intention de vous lancer dans une réforme électorale et de soumettre un important changement au système électoral à un référendum, le gouvernement doit appuyer l’initiative et faire campagne en sa faveur», avait-il dit aux commissaires.