Garderies subventionnées: un pas dans la bonne direction

À compter de 2018-2019, le gouvernement fédéral projette investir 7 milliards $ sur 10 ans afin de créer jusqu’à 40 000 nouvelles places abordables dans les garderies subventionnées du pays. Un pas dans la bonne direction, mais il y a encore matière à amélioration, croit Jean-Claude Basque, coordonnateur du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick.

«On a toujours dit qu’il faudrait avoir un système comme au Québec avec davantage d’aide directe aux familles et des places subventionnées dans les garderies.»

Pendant longtemps, le coût d’une place dans une garderie subventionnée au Québec s’élevait à 7$ par jour. Depuis 2015, la province demande une contribution de base de 7.75$ par enfant en plus d’une contribution supplémentaire basée sur le revenu familial.

Pierre-Michel Morais Godin et Jany Tremblay, originaires du Québec, se sont installés à Bas-Caraquet il y a quelques années. Le couple débourse environ 180$ par semaine pour envoyer quatre fois par semaine leur jeune fils Émile, âgé de 18 mois, à la garderie.

Les frais sont élevés, reconnaissent-ils, mais le fait de pouvoir compter sur des services de garde leur permet de poursuivre leurs vies professionnelles le jour et de passer du temps de qualité en famille le soir.

Pascal Haché, président de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, connaît plusieurs personnes qui se trouvent dans une situation semblable.

«Je sais qu’il y a des gens qui paient beaucoup plus cher. Il y a beaucoup de parents qui ont deux ou trois enfants et qui doivent décider si les deux parents continuent à travailler ou si un parent reste à la maison avec les enfants. Il y a des gens qui voudraient avoir plus d’enfants, mais ils hésitent de le faire à cause du coût des services de garde au Nouveau-Brunswick.»

L’Association francophone des parents du NB est cependant heureuse de constater qu’Ottawa compte en faire plus pour les familles.

Le Front commun pour la justice sociale partage un point de vue semblable.

«C’est mieux par rapport à ce qui existait avant, mais il n’y a pas vraiment de raison pour ne pas commencer à investir dès cette année.»

Un coup de main pour les aidants naturels

Ottawa a aussi l’intention de donner un coup de main aux aidants naturels qui s’occupent d’un proche à domicile. Le fédéral veut élargir l’accès au programme d’assurance-emploi en permettant aux aidants naturels de recevoir des prestations durant 15 semaines s’ils doivent s’absenter temporairement de leur travail pour prendre soin d’un proche. Le coût du programme totalise 691,3 millions $ sur cinq ans.

Le fédéral veut aussi simplifier la vie des aidants naturels en regroupant les trois crédits d’impôt existant sous une seule formule: le crédit canadien pour aidant naturel. Les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu’à 6883$ par année.

Lauza Parisé codirige le groupe de soutien et d’éducation à la maladie d’Alzheimer avec la psychologue de formation, Anne-Marie Jourdain. Le groupe se réunit une fois par mois à Caraquet.

À première vue, le gouvernement semble être sur la bonne voie, mais il manque toujours de renseignements, croit-elle. Des investissements soutenus et croissants seraient une bonne façon d’encourager les aidants.

«Fournir un incitatif financier sérieux aux aidants naturels les encouragerait fortement à prendre soin de leurs proches. Ça aiderait aussi à décongestionner les établissements de santé. De plus, la plupart des aînés seraient certainement plus heureux de rester avec leurs proches dans leur milieu respectif», dit Mme Parisé.