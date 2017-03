L’agrandissement du gymnase de l’école est réclamé à Clair

Les parents réclament l’agrandissement du gymnase au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska à Clair.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest confirme que la demande figure sur liste de quatre priorités soumises au ministère de l’Éducation.

«Nous avons soumis nos priorités en novembre et le ministère les évalue selon des critères. C’est lui qui décide les projets qui obtiendront du financement. Nous sommes en attente de nouvelles dans ce dossier», a indiqué le directeur général du district scolaire, Luc Caron. Même s’il n’avait aucun chiffre précis face à ce projet, il a laissé entendre qu’il se chiffre à plusieurs 100 000$.

Ce projet d’agrandissement de l’école a été lancé une première fois au début des années 2000 mais il a été relégué aux oubliettes. Avec un document à l’appui, une demande officielle a été faite à nouveau auprès du district au printemps 2016.

Le gymnase, qui sert aussi à des fins culturelles et communautaires, n’a subi aucune modification depuis son inauguration en 1979.

«Notre gymnase est trop petit. Nous savons que notre projet est dans le système mais nous n’avons pas eu de rétroaction. Nous attendons de voir s’il obtiendra l’appui du ministère de l’Éducation et à quelle vitesse il évoluera», a mentionné le président du sous-comité du projet d’agrandissement du gymnase au sein du Comité parental d’appui à l’école, Michael Bossé.

La surface disponible dans le gymnase est trop petite par rapport aux dimensions conventionnelles pour la pratique du mini-handball ou du basketball. Il n’y a de l’espace que pour un seul terrain de volleyball. Pour les cours d’éducation physique lorsque l’on pratique cette discipline, 12 élèves sont sur le jeu pendant que les autres sont inactifs et en attente.

«Nous ne voulons pas plus que les autres écoles, nous voulons seulement la même chose pour donner les meilleures installations possibles à nos enfants. Nous estimons qu’ils sont défavorisés pour développer leur potentiel sportif. Les vestiaires ne respectent plus les normes, avec une seule toilette chacun. Celui des garçons n’a pas de casiers ni de douches. La salle d’entreposage n’a pas assez d’espace non plus. Le plancher en caoutchouc devra être changé», a ajouté M. Bossé.

Entraîneur de l’équipe féminine de volleyball Tier II de l’école, il a fait remarquer que sa formation a pris part à une douzaine de tournois durant l’année scolaire. Le 1er avril, ce sera à son tour d’accueillir une telle compétition.

«Étant donné que nous n’avons qu’une seule surface de jeu, nous ne pourrons accueillir que six équipes lors de notre tournoi. Partout ailleurs, ce sont 12 formations qui y prennent part. Ça fait moins de revenus pour notre organisation et la cantine. Ce sont des montants que nous ne pouvons pas utiliser pour nos dépenses à l’extérieur durant la saison», a indiqué M. Bossé.

Le Village de Clair possède un dôme multifonctionnel qui est voisin du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska. Certains suggèrent qu’il devrait être utilisé à des fins scolaires.

«C’est impossible durant l’année scolaire. Il est recouvert par une toile et il n’est pas chauffé. C’est vraiment trop froid à l’intérieur pour y tenir des activités sportives», a continué M. Bossé.

Tout comme les autorités scolaires, les parents se croisent les doigts que le projet pourrait obtenir l’appui financier du ministère de l’Éducation.

«On a bien hâte de savoir ce qui va se passer avec ce dossier», a lancé M. Bossé.