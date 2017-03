Nouveau chef pompier à Bouctouche

Marcel LeBlanc est le nouveau chef pompier de Bouctouche. Il remplace Ronald LeBlanc, qui tire sa révérence après des dizaines d’années à la tête de la brigade. Marcel LeBlanc a été élu par les membres du service bénévole de pompiers du village de Kent pour un mandat de quatre ans. Mardi soir, le conseil municipal de Bouctouche a entériné le vote des pompiers.

Les conseillers municipaux ont aussi approuvé l’élection de Marcel Allain comme chef adjoint de la brigade de pompiers de Bouctouche. «Je pense que vous allez faire une très bonne job», a affirmé Roland Fougère, maire de Bouctouche, tout en soulignant les années de contribution de Ronald LeBlanc.

Marcel LeBlanc est membre du service des incendies de Bouctouche depuis 24 ans. Il était chef adjoint au moment de son élection. «J’ai toujours voulu offrir mes services à la municipalité. Je suis prêt. Ça va être gros au début, mais on va passer au travers. Il y a un peu plus de réunions et de formations que ce que je suis habitué.»

Le nouveau chef pompier a fait savoir que la brigade espère acheter un nouveau camion de pompiers par 2018. Il espère aussi voir la construction d’une nouvelle caserne, quoiqu’il n’a pas d’échéance pour le projet.