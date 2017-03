Fruits de mer: de bonnes nouvelles de Boston

Les principales pêches au Nouveau-Brunswick – crabe des neiges et homard – seront lancées au cours du prochain mois. Après la grande exposition des fruits de mer de Boston, des intervenants de l’industrie envisagent la saison 2017 avec optimisme.

La plus grande exposition des fruits de la mer en Amérique du Nord, la Seafood Expo North America, est considérée comme un baromètre de l’industrie.

Le week-end dernier, une délégation néo-brunswickoise a assisté à l’événement annuel qui rassemble à Boston plus de 21 000 professionnels de la pêche d’une centaine de pays.

Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer sur les prix que recevront les pêcheurs néo-brunswickois lors des prochaines saisons de pêche, des signes indiquent que la croissance des dernières années va se poursuivre.

«Il semble y avoir une bonne dose d’optimisme», affirme Carl Allen, pêcheur de homard du Sud-Est et président de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

«L’industrie des fruits de la mer est très forte et très positive. Elle s’est très bien positionnée pour répondre aux défis d’un marché mondialisé. On voit l’avenir d’un bon oeil», mentionne pour sa part Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

Depuis la dernière crise de homard, en 2012, les facteurs qui dictent le succès des pêches ont été favorables aux Canadiens. Une forte économie américaine et un taux de change idéal ont fait grimper les exportations vers le sud. De plus, la croissance de la demande asiatique a haussé la rentabilité de la pêche dans le golfe du Saint-Laurent.

En juin, les professionnels de la pêche de l’est du Canada recevront un coup de pouce de l’Accord économique et commercial global (AECG), qui entraînera la suppression d’un tarif de 8% sur les fruits de mer exportés vers les pays membres de l’Union européenne.

«On doit continuellement planifier pour l’avenir. Nous sommes très bien positionnés sur les marchés mondiaux. J’ai hâte de voir nos entreprises gagner un meilleur accès aux marchés émergents. Cela sera reflété dans les prix», mentionne M. Doucet.

Il tient à rassurer les personnes qui dépendent de la pêche que les politiques protectionnistes de Donald Trump n’auront pas d’impacts néfastes sur leur gagne-pain.

«Il n’y avait aucun indice comme quoi il y aurait des hésitations. Tu ne pouvais rien voir de la sorte dans l’attitude des compagnies. C’était “business as usual”, on procédait comme si de rien n’était.»

S’il n’est pas prêt à garantir une hausse des prix, le ministre ne croit pas qu’il y aura de baisse.

«Il ne devrait pas y avoir de baisse des prix, selon ce que j’ai vu à ce jour. Le marché est agressif, mais on a un bon produit. Les fruits de mer du Canada atlantique sont les meilleurs au monde. Nous pouvons être fiers de nos produits.»

Au Canada, les fruits de la mer sont une industrie de 6,6 milliards $. La part du Nouveau-Brunswick s’élève à 1,4 milliard $. Près de 10 000 personnes travaillent dans l’industrie dans la province, que ce soit au niveau de la pêche, du traitement, de l’aquaculture ou autre.

Dans l’ordre habituel : le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc; le consul général du Canada à Boston, David Alward; M. Gallant et le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay. – Gracieuseté La délégation néo-brunswickoise a profité de sa visite à Boston pour renforcer ses liens d’affaires avec ses partenaires en Chine. Dans l’ordre habituel, on peut voir le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet; le président de JD Fresh, Xiaosong Wang; le premier ministre, Brian Gallant; et le directeur de l’approvisionnement de JD Fresh, Xin Cao. – Gracieuseté

Craintes et inquiétudes aux États-Unis

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, qui entraînera la suppression d’un tarif de 8% sur les exportations des fruits de la mer en Europe en juin, cause des inquiétudes aux États-Unis.

Au cours des dernières semaines, une poignée d’articles publiés dans des médias américains relatent les craintes de membres de l’industrie de homard du Maine par rapport à l’avantage qu’auront les Canadiens en Europe.

Du point de vue néo-brunswickois, l’élimination des tarifs aidera la croissance des ventes en Europe. Les exportations l’autre côté de l’océan Atlantique ont triplé au cours des deux dernières années. De 2014 à 2016, leur valeur totale est passée de 17 millions $ à 51,8 millions $.

«Il y a beaucoup d’excitation concernant cette nouvelle. Les vendeurs canadiens seront enfin placés sur un pied d’égalité avec l’Europe. Avant, on entrait sur le continent avec un désavantage. Ça va rendre notre tâche d’accéder à ces marchés beaucoup plus facile», a affirmé Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement canadien mise gros sur l’AECG. Il y a deux semaines, le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a affirmé que la somme d’au moins 30 millions $ sera investie dans la promotion des produits du Canada atlantique sur les marchés internationaux.