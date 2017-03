Micromaisons: abordables, mobiles et sans impôt foncier [vidéo]

Le mouvement des micromaisons fait son entrée au Nouveau-Brunswick. Les gens ont eu l’occasion de visiter quelques modèles assemblés au 28e du Salon de l’habitation du Grand Moncton, qui prenait place au Colisée de Moncton, du 24 au 26 mars.

Elles font le quart de l’espace et la moitié du prix des maisons conventionnelles. Les micromaisons sont en train d’envahir le marché nord-américain… Et les entrepreneurs tendent l’oreille.

Pour un peu moins de 70 000$, Kent Homes vous propose l’un de ses quatre modèles: la Haven. En vente depuis septembre, elle est chauffée au propane, fait 283 pieds carrés (26 pieds sur 8 pieds 2 pouces) et peut accommoder une petite famille.

Elle comprend une toilette avec douche, une cuisine, un loft et une aire principale qui passent de salon, à salle à manger, à une autre chambre à coucher en un instant. Tout sentiment de claustrophobie s’estompe, grâce à un design ergonomique et intelligent. Chaque centimètre carré est utilisé à bon escient.

Il y a du rangement partout: dans les murs, sous la banquette et même sous l’escalier.

Un attrait majeur des micromaisons est leur mobilité. Il est possible de l’installer sur une remorque et de l’apporter en voyage ou lors d’un déménagement.

C’est ce qu’il y a de plus séduisant auprès des jeunes adultes, qui ont souvent des emplois plus précaires, explique Patrick Allain, représentant aux ventes pour Kent Homes.

«Ils n’ont pas besoin de s’attacher à un endroit. C’est tout à fait avantageux, parce qu’on peut l’apporter dans une autre ville, on n’a pas besoin de la vendre. C’est conçu pour aller sur la route.»

D’un point de vue légal, la micromaison est considérée comme un véhicule récréatif; il n’y a donc pas d’impôt foncier à payer sur la demeure.

Kent Homes offre la Haven pour un peu moins de 70 000$. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron Alexandre LeBlanc et Chloé Simard sont charmés par les micromaisons. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Simplicité volontaire

Chloé Simard et Alexandre LeBlanc sont charmés du concept des micromaisons. Le jeune couple, toujours aux études, veut se procurer une maison, tout en évitant de s’endetter davantage.

Il s’agit d’un compromis alléchant, dit Chloé Simard. La jeune femme n’entend pas acheter chez Kent Homes, mais de se la faire bâtir sur mesure.

«En fonction du matériel et du type de maison, ça peut revenir à beaucoup moins cher de la faire construire que de l’acheter déjà faite. J’ai déjà vu de très belles micromaisons construites pour 20 000$.»

Certaines sont même bâties à l’intérieur de conteneurs maritimes.

Le concept n’est pas pour tout le monde, convient la dame. Il faut avoir un penchant pour la simplicité volontaire.

«Pour nous, ça ne serait pas une transition difficile. On habite dans un appartement quand même assez petit et on n’utilise même pas la moitié de l’espace. Et en plus, on n’a pas à chauffer des pièces qu’on n’utilise pas.»

Le couple ne pense toutefois pas être en mesure d’y élever une famille.

«C’est possible d’avoir des enfants dans une micromaison, il y en a qui le font, mais nous, ce n’est pas dans nos plans. On se bâtira peut-être quelque chose de plus gros pour ça, et après on aura toujours un beau petit chalet.»

Un succès pour le Salon de l’habitation

La directrice de l’événement, Denise Charron, se réjouit du taux de participation de cette année. Ils ont été un peu plus de 12 000 à pousser les portes du Colisée de Moncton, ce weekend, une forte augmentation de fréquentation par rapport aux années précédentes, lors des deux premières journées.

Les organisateurs n’ont pas eu à composer avec une partie de hockey des Wildcats, tenue en même temps que leur événement, ou avec une tempête de neige

«C’est toujours une histoire de stationnement qui décourage certaines personnes lors des deux premières journées. Les astres étaient alignés cette fois-ci.»

Décoration intérieure et extérieure, construction, rénovation, efficacité énergétique… Ils étaient plus de 150 présentateurs de tous les secteurs de l’habitation à y avoir installé leurs kiosques afin de promouvoir leurs services.

C’est un rendez-vous chaque année. Je suis très fière de tout le travail qui a été accompli. Je crois que les gens en ont vu de toutes les couleurs, encore une fois.»