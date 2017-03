Kevin Arseneau: «Je refuse d’être l’ombre de moi-même»

Piqué à vif par l’influente ex-politicienne et consultante Aldéa Landry lors d’une formation, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick fait une sortie en règle contre l’aplaventrisme. Kevin Arseneau refuse de plier l’échine.

Kevin Arseneau a lancé un pavé dans la marre, dimanche sur Facebook, en publiant un long billet coup de poing. Il raconte ce qu’il a vécu, plus tôt ce mois-ci à Fredericton, lors qu’une formation sur la gouvernance offerte par Aldéa Landry aux membres du conseil d’administration de la SANB.

Les premiers contacts avec cette ex-ministre provinciale et figure importante de la sphère politique et du monde des affaires ont donné le ton des échanges à venir, raconte-t-il.

Alors qu’il venait de la saluer, elle a donné le coup à la formation.

«Elle a demandé “où est le président?” J’ai dit “bonjour, rebonjour”, puis elle m’a dit “ah, je ne t’ai pas reconnu sans tes bretelles”, mais vraiment avec une attitude un peu condescendante. Déjà, les membres du C.A. ainsi que moi-même, on sentait qu’une tension s’installait.»

Kevin Arseneau affirme que pendant les heures qui ont suivi, Aldéa Landry a remis en question sa légitimité à titre de président et celle de la SANB. Les membres du conseil d’administration lui auraient alors rappelé que l’organisme est en reconstruction.

Les choses se sont vraiment gâtées lorsque la formatrice a abordé le dossier des bleuets dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, selon Kevin Arseneau.

Quelques jours plus tôt, la SANB avait publié un communiqué de presse dans lequel elle appuyait les producteurs du Nord-Est qui réclament la mise sur pied d’un office régional de commercialisation.

La SANB avançait que Fredericton «semble s’acharner» contre eux, après avoir fait d’importantes concessions à l’entreprise néo-écossaise Oxford Frozen Foods (des concessions accordées, il faut le dire, avant l’arrivée au pouvoir des libéraux de Brian Gallant).

Selon ce que rapporte Kevin Arseneau, Aldéa Landry a alors dit que ce n’était pas à la SANB de se mêler de ce dossier et qu’elle avait outrepassé son mandat en se prononçant sur cet enjeu.

Toujours selon lui, Mme Landry aurait ensuite lancé une pointe plus personnelle le visant directement.

«Là où ça a viré, c’est lorsque gratuitement, dans l’un de ses commentaires, elle a dit “je sais pourquoi t’as fait cette sortie, c’est parce que tu ne t’es pas fait payer ton petit voyage”.»

En lisant entre les lignes, il a cru comprendre qu’Aldéa Landry alléguait qu’il avait fait une sortie publique contre le gouvernement provincial dans le dossier des bleuets parce qu’il était frustré de ne pas avoir assisté au Sommet de la Francophonie, en novembre 2016, à Madagascar.

La SANB avait été invitée à se joindre à la délégation néo-brunswicoise avant l’entrée en poste de Kevin Arseneau. Après son élection à la tête de l’organisme, en octobre 2016, il avait tenté d’obtenir une place dans la délégation du Nouveau-Brunswick, mais n’y est pas parvenu puisque la date limite d’inscription était passée.

Afin d’y voir plus clair, il a souhaité comprendre ce qu’elle entendait, mais Aldéa Landry a refusé de s’expliquer, dit-il. Il a donc décidé de quitter la salle de dire quelque chose qu’il allait regretter.

«À ce point-là, je sentais que ma main brassait un peu. Je savais que moi j’allais perdre un peu mon tact si je restais dans cette salle-là. Ça fait que je me suis levé et je suis parti à la chambre d’hôtel.»

Il raconte qu’une fois de retour dans sa chambre d’hôtel, il s’est rappelé qu’Aldéa Landry siège au conseil consultatif du Bragg Group of Companies (dont fait partie Oxford Frozen Foods) et qu’elle est proche du gouvernement libéral. Tout cela l’a fait réfléchir.

«Opinion? Intérêt personnel? Je ne sais pas pis je care pas… On a dérangé la classe décidante. On a réussi à faire une différence (en publiant le communiqué sur le dossier des bleuets)», dit-il dans le coup de gueule qu’il a publié sur Facebook dimanche.

Dans ce billet, il fait savoir qu’il a «pensé ne rien dire» et se taire, mais qu’il a fini par choisir de parler haut et fort et de critiquer l’élite politique et le système économique qui «met en marge» les gens qui osent tenir un autre discours.

«Je refuse d’être l’ombre de moi-même. J’ose réfléchir. J’ose pousser les limites.»

Il voit dans ce qu’il a vécu lors de cette formation à Fredericton un exemple de la politique telle qu’elle est pratiquée en Acadie. Une politique «sournoise», faite derrière «des portes closes» et souvent marquée par «des coups bas», dit-il en entrevue.

L’Acadie Nouvelle a contacté Aldéa Landry par courrier électronique, lundi matin, afin d’obtenir sa réaction à la sortie publique de Kevin Arseneau et de donner sa version des faits.

Sa réponse, reçue quelques minutes plus tard, est très brève. «Je respecte son opinion. C’est la démocratie. Merci de m’avoir offert de commenter.»

Nous l’avons relancée afin d’obtenir une entrevue et de tenter d’en savoir davantage. Notre demande est restée lettre morte.