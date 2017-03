Le pont centenaire près de l’hôpital de Bathurst sera reconstruit et élargi (vidéo)

Le pont centenaire qui surplombe la rivière Tetagouche et mène à l’hôpital de Bathurst sera rebâti à neuf. Surnommé le pont Brown, il comportera deux voies.

Ce pont en acier remonte à 1915. S’il est encore solide, son usage est moins commode pour les automobilistes.

En effet, il ne comporte qu’une voie, alors que la circulation est permise les deux sens. De plus, la limitation de poids est de cinq tonnes.

«C’est un pont qui est très important, pas juste pour la région de Bathurst, mais pour les autres régions, à cause de l’agrandissement de l’hôpital. Ce sera bon pour la sécurité», a déclaré le ministre Brian Kenny, député de Bathurst-Ouest-Beresford.

L’infrastructure est effectivement située à la sortie pour l’hôpital, en empruntant l’autoroute 11. L’établissement n’était pas à cet emplacement lorsque le pont a été aménagé là.

Son remplacement cadre bien avec le projet de modernisation de l’établissement, d’autant plus que le gouvernement investit plus 200 millions $ pour y améliorer le confort des patients et du personnel.

«Ce n’est pas toujours pratique que le pont soit si étroit. Autrement, le trafic serait plus continu. De plus, pour les ambulanciers qui se rendent à l’hôpital avec des malades ou en sortent, les minutes et les secondes peuvent faire une différence sur la vie d’une personne. Alors, pour la fondation, c’est toujours un atout d’avoir une route accessible en tout temps et dans les deux sens», a exprimé Jean-Guy Robichaud, le président de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur.

En 2013, la Ville de Bathurst avait placé le pont Brown à deux voies dans ses demandes de financement au gouvernement.

À l’époque, le coût était estimé à 6 millions $ et les autorités municipales ne se faisaient guère d’illusions quant à l’acceptation de leur requête.

Voilà que quatre ans plus tard, le plan débloque. Le chantier sera mis en branle cet été et son ouverture est prévue en 2018.

Le gouvernement n’a pas voulu dévoiler l’évaluation de son renouvellement, pour ne pas influencer les appels d’offres. Ceux-ci doivent être lancés sous peu

«Durant les heures de pointe, nous remarquons un grand achalandage avec les citoyens de Tetagouche-Nord qui travaillent en ville, ou encore les changements de quart de travail à l’hôpital. Aussi, je réside près de là et je constate que les transports qui apportent de la marchandise pour la construction à l’hôpital doivent faire un grand détour en passant par la ville, parce qu’ils ne peuvent pas circuler sur le pont. Ce sont des dépenses additionnelles pour ces entrepreneurs», soutient-il.

Il fut un temps où cette structure routière était rehaussée d’une poutre pour limiter l’accès des véhicules de haute dimension. Cependant, certains véhicules lourds s’y sont retrouvés coincés à maintes reprises.