Tourisme: visibilité déficiente et opportunités manquées au Restigouche

Peut-on améliorer la structure touristique du Restigouche afin de maximiser le potentiel et la visibilité de la région?

La Commission de services régionaux du Restigouche veut en avoir le cœur net.

C’est dans cette optique qu’elle organisera, d’ici quelques semaines, une grande session de dialogue à laquelle seront conviés les élus et les intervenants touristiques de son territoire.

«On veut écouter les partenaires qui offrent des produits touristiques ou qui ont des intérêts dans le domaine afin d’avoir une idée de la direction que la région devrait prendre pour être plus forte», explique le président de la CSR-Restigouche et maire d’Atholville, Michel Soucy.

«Est-ce qu’on veut continuer avec la structure actuelle (Association touristique du Restigouche)? Est-ce qu’on devrait remettre ça dans les mains de la CSR? Est-ce qu’on devrait privilégier un autre modèle? Tout est sur la table», dit-il.

Il va de soi que pour mettre sur pieds une telle rencontre, c’est qu’une problématique a été identifiée au préalable. Dans ce cas-ci, les élus restigouchois croient que la région souffre d’un manque de promotion.

«L’ATR est un concept louable, mais c’est malheureusement un peu boiteux. Ça fonctionne avec des bénévoles et elle ne possède que des fonds très limités. C’est difficile dans ce contexte de faire avancer des dossiers, ce qui fait qu’on manque des opportunités de faire valoir notre région. C’est définitif. Mais une chose est certaine, on doit être plus agressif si l’on veut faire croître cette industrie dans notre région», estime le maire, prenant soin de ne pas biaiser le débat.

«Je ne veux pas commencer à lancer des idées, dire qu’on devrait faire ci ou ça et laisser croire qu’on a déjà une bonne idée de ce que l’on veut, de la direction que l’on veut prendre. Cette rencontre n’est pas une charge contre l’ATR. À ce stade, on ne veut que mettre sur pieds une rencontre où les intervenants touristiques du territoire de la CSR pourront dire ce qui, selon eux, devrait être fait pour améliorer ce secteur névralgique de notre économie», indique M. Soucy.

Cette session, qui devrait s’échelonner sur une demi-journée, la CSR-Restigouche aimerait la tenir avant la période estivale.

«On ne veut pas faire traîner les choses. S’il y a des améliorations à apporter à notre façon de faire la promotion de notre région, on veut le faire rapidement afin de corriger le tir pour la prochaine saison touristique hivernale. Car on nous reproche justement de ne pas en faire assez pour l’industrie de la motoneige par exemple», ajoute-t-il.

Selon lui, le Restigouche a tout intérêt à être plus combatif au niveau touristique, car la compétition est féroce.

«Et on voit de plus en plus de régions s’organiser afin d’être plus efficaces. On doit faire quelque chose, se prendre en main rapidement. Car si nous ne sommes pas là, quelqu’un d’autre va prendre notre place», souligne-t-il.

Fait à noter, puisque la rencontre est initiée par la CSR-Restigouche, les invitations ne toucheront que les intervenants se trouvant dans les limites de l’organisation, ce qui laisse en plan l’extrémité ouest du comté de Restigouche, le secteur de Saint-Quentin, un pôle touristique passablement important.

«On doit parler aux gens qui se trouvent dans nos frontières d’abord, ce qui n’exclut pas, par la suite, d’étendre le dialogue», précise M. Soucy.